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24 октября 2024, 17:46 | Обновлено 24 октября 2024, 17:54
57
0

Украинская лайнсменка будет обслуживать матч женских сборных

Украинская линейная арбитр будет обслуживать матч женских сборных

24 октября 2024, 17:46 | Обновлено 24 октября 2024, 17:54
57
0
Украинская лайнсменка будет обслуживать матч женских сборных
УПЛ. Светлана Грушко

Украинская ассистент арбитра Светлана Грушко получила приглашение работать на первом матче раунда плей-офф отбора Евро-2025 среди женских сборных. Поединок между Словенией и Австрией состоится 25 октября.

Главным арбитром матча будет болгарка Христиана Гутева, а в роли второго лайнсмена выступит литовка Ирина Поздеева.

Четвертым арбитром станет болгарка Кристина Георгиева. За функционирование системы VAR будут отвечать Никола Попова и Васимир Эль-Хатиб, также из Болгарии.

Напоминаем, что в матче «Целье» – «Истанбул» в Лиге конференций будет работать украинская бригада арбитров.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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