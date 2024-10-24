Украинская лайнсменка будет обслуживать матч женских сборных

Украинская ассистент арбитра Светлана Грушко получила приглашение работать на первом матче раунда плей-офф отбора Евро-2025 среди женских сборных. Поединок между Словенией и Австрией состоится 25 октября.

Главным арбитром матча будет болгарка Христиана Гутева, а в роли второго лайнсмена выступит литовка Ирина Поздеева.

Четвертым арбитром станет болгарка Кристина Георгиева. За функционирование системы VAR будут отвечать Никола Попова и Васимир Эль-Хатиб, также из Болгарии.

Напоминаем, что в матче «Целье» – «Истанбул» в Лиге конференций будет работать украинская бригада арбитров.