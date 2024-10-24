Украинская лайнсменка будет обслуживать матч женских сборных
Украинская линейная арбитр будет обслуживать матч женских сборных
Украинская ассистент арбитра Светлана Грушко получила приглашение работать на первом матче раунда плей-офф отбора Евро-2025 среди женских сборных. Поединок между Словенией и Австрией состоится 25 октября.
Главным арбитром матча будет болгарка Христиана Гутева, а в роли второго лайнсмена выступит литовка Ирина Поздеева.
Четвертым арбитром станет болгарка Кристина Георгиева. За функционирование системы VAR будут отвечать Никола Попова и Васимир Эль-Хатиб, также из Болгарии.
Напоминаем, что в матче «Целье» – «Истанбул» в Лиге конференций будет работать украинская бригада арбитров.
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