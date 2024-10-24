ВИДЕО. Предматчевая тренировка Динамо перед игрой Лиги Европы с Ромой
Вечером 24 октября «Динамо» встретится в гостях с римской «Ромой»
Вечером 24 октября «Динамо» встретится в гостях с римской «Ромой» в матче 3-го тура Лиги Европы.
Матч состоится на домашней арене волков – Стадио Олимпико в Риме, столице Италии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Подопечные Александра Шовковского продолжают подготовку в столице Италии к игре еврокубкового турнира.
Накануне матча игроки киевского Динамо опробовали поле арены, на которой состоится поединок.
ВИДЕО. Предматчевая тренировка Динамо перед игрой Лиги Европы с Ромой
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