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Лига Европы
24 октября 2024, 16:23 | Обновлено 24 октября 2024, 17:05
281
0

ВИДЕО. Предматчевая тренировка Динамо перед игрой Лиги Европы с Ромой

Вечером 24 октября «Динамо» встретится в гостях с римской «Ромой»

24 октября 2024, 16:23 | Обновлено 24 октября 2024, 17:05
281
0
ВИДЕО. Предматчевая тренировка Динамо перед игрой Лиги Европы с Ромой
ФК Динамо. Александр Шовковский

Вечером 24 октября «Динамо» встретится в гостях с римской «Ромой» в матче 3-го тура Лиги Европы.

Матч состоится на домашней арене волков – Стадио Олимпико в Риме, столице Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Александра Шовковского продолжают подготовку в столице Италии к игре еврокубкового турнира.

Накануне матча игроки киевского Динамо опробовали поле арены, на которой состоится поединок.

ВИДЕО. Предматчевая тренировка Динамо перед игрой Лиги Европы с Ромой

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Рома Рим Динамо Киев видео Лига Европы тренировка Рома - Динамо Александр Шовковский
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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