Вечером 24 октября «Динамо» встретится в гостях с римской «Ромой» в матче 3-го тура Лиги Европы.

Матч состоится на домашней арене волков – Стадио Олимпико в Риме, столице Италии.

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Подопечные Александра Шовковского продолжают подготовку в столице Италии к игре еврокубкового турнира.

Накануне матча игроки киевского Динамо опробовали поле арены, на которой состоится поединок.

ВИДЕО. Предматчевая тренировка Динамо перед игрой Лиги Европы с Ромой