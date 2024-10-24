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Англия
24 октября 2024, 16:45 |
1165
0

Устал от нагрузок. Лидер Ман Сити не против перебраться в МЛС

Кевин де Брюйне не спешит продлевать контракт с английским клубом

24 октября 2024, 16:45 |
1165
0
Устал от нагрузок. Лидер Ман Сити не против перебраться в МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Капитан английского "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне склоняется к переезду в МЛС. Полузащитник утомился от интенсивности европейского футбола.

Как сообщает издание Sky Sports, бельгиец не намерен подписывать новый договор с горожанами, ведь его не устраивает плотный футбольный календарь. Контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года.

В услугах Кевина заинтересована команда Криштиану Роналду «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Однако игрок желает переехать в американский чемпионат по личным причинам. Среди клубов МЛС за Кевином следит «Сан-Диего».

В нынешнем сезоне бельгиец отыграл шесть матчей, в которых отличился голом и ассистом.

Напомним, что недавно де Брюйне вернулся к тренировкам в общей группе команды после повреждения.

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Кевин де Брюйне Манчестер Сити трансферы Английская Премьер-лига Major League Soccer (MLS) трансферы АПЛ
Андрій Вітренко Источник: Sky Sports
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