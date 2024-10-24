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24 октября 2024, 16:59 | Обновлено 24 октября 2024, 18:12
539
1

Нападающий Динамо U-19 отреагировал на ничью в Юношеской лиге УЕФА

Матвей Пономаренко подбодрил партнеров по команде

24 октября 2024, 16:59 | Обновлено 24 октября 2024, 18:12
539
1
Нападающий Динамо U-19 отреагировал на ничью в Юношеской лиге УЕФА
ФК «Динамо» Киев. Матвей Пономаренко

23 октября «Динамо» U-19 провело первый поединок в Юношеской лиге УЕФА.

Команда на футбольном поле встретилась со словенским «Марибором» U-19. Как результат, клубы разошлись с миром – 1:1.

Форвард киевского «Динамо» U-19 Матвей Пономаренко прокомментировал ничейный результат в матче Юношеской лиги УЕФА:

«Не тот результат, на который мы рассчитывали, но, несмотря на счет, не опускаем руки, продолжаем работать и становиться лучшей версией себе. Слава Украине, Слава ВСУ!», – написав Пономаренко в социальной сети Инстаграм.

Ответный матч запланирован на 6 ноября, начало в 18:00.

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Динамо Киев U-19 Динамо Киев Марибор U-19 Марибор Юношеская лига УЕФА Матвей Пономаренко Динамо - Марибор
Андрій Вітренко Источник: Instagram
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