Именитый тренер высказался о работе в МЮ. Он тренирует украинца в АПЛ

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк лаконично высказался по поводу возможной работы в «Манчестер Юнайтед». Руководители «красных» дьяволов активно подыскивают замену Эрику тен Хагу.

«Вероятно, я уже в лучшем клубе мира. Конец разговора. Лучший с точки зрения лидерских качеств, культуры. Зачем мне покидать это место? Все может произойти. И вам может понадобиться новое вдохновение, возможно вы найдете другое вдохновение в своем клубе и останетесь.

Конечно, если бы мне когда-то предложили перейти в большой клуб и я бы решил пойти туда, это, пожалуй, не сделало бы мою жизнь лучше. Думаю, мы это знаем. Возможно, это вызов, который нужно попытаться. Но это не то, о чем я думаю», – сказал Франк.

Напомним, в «Брентфорде» выступает полузащитник молодежной сборной Украины Егор Ярмолюк.