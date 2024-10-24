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Англия
24 октября 2024, 16:11 |
179
0

Именитый тренер высказался о работе в МЮ. Он тренирует украинца в АПЛ

Томас Франк не собирается покидать «Брентфорд»

24 октября 2024, 16:11 |
179
0
Именитый тренер высказался о работе в МЮ. Он тренирует украинца в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Франк

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк лаконично высказался по поводу возможной работы в «Манчестер Юнайтед». Руководители «красных» дьяволов активно подыскивают замену Эрику тен Хагу.

«Вероятно, я уже в лучшем клубе мира. Конец разговора. Лучший с точки зрения лидерских качеств, культуры. Зачем мне покидать это место? Все может произойти. И вам может понадобиться новое вдохновение, возможно вы найдете другое вдохновение в своем клубе и останетесь.

Конечно, если бы мне когда-то предложили перейти в большой клуб и я бы решил пойти туда, это, пожалуй, не сделало бы мою жизнь лучше. Думаю, мы это знаем. Возможно, это вызов, который нужно попытаться. Но это не то, о чем я думаю», – сказал Франк.

Напомним, в «Брентфорде» выступает полузащитник молодежной сборной Украины Егор Ярмолюк.

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Томас Франк Манчестер Юнайтед Брентфорд Эрик тен Хаг Егор Ярмолюк чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: BBC
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