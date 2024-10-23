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23 октября 2024, 17:44 | Обновлено 23 октября 2024, 18:37
656
0

Футболист Манчестер Юнайтед построит дом за 1,5 млн фунтов

Маркус Рэшфорд планирует воплотить свою мечту

23 октября 2024, 17:44 | Обновлено 23 октября 2024, 18:37
656
0
Футболист Манчестер Юнайтед построит дом за 1,5 млн фунтов
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Футболист «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд планирует построить дом мечты с полем для гольфа и уже вложил в это 1,5 млн фунтов стерлингов.

Источники сообщают, что в доме будет пять спальных комнат, два бассейна, игровая комната и зона для отдыха. Местные жители рассказали, что строительство дома не завершено полностью. Осталось очень много работы внутри дома и ею пока никто не занимается. Стоимость ухода только за полем для гольфа оценивается в 150 тыс фунтов в год.

В этом сезоне дела на футбольном поле у Рэшфорда складываются совсем не идеально – футболист получает очень много критики в свой адрес. Маркус провел 8 матчей в АПЛ, однако сумел забить лишь один гол.

Ранее футбольный эксперт рассказал, что Маркус Рэшфорд специально хотел получить красную карточку в матче.

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Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
Микола Титюк Источник: Goal.com
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