Герт ЛАНГЕНДОРФ: «Рэшфорд хотел специально получить красную карточку»
Футбольный эксперт раскритиковал футболиста Манчестер Юнайтед
Футбольный эксперт Герт Лангендорф остался недовольным игрой форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда в поединке с «Астон Виллой» (0:0):
«Он играет ужасно. Если вы видели его матч против Астон Виллы, то он играл так, чтобы специально получить красную карточку. Подобные проблемы были у него и в прошлом сезоне. Не только на футбольном поле, но и за его пределами», – обрушился с критикой Лангендорф.
В этом сезоне АПЛ Рэшфорд провел семь игр, однако забил только один раз.
Ранее Барселона опубликовала фото своего стадиона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Красавицу заподозрили в сексуальных связях с 61-летним функционером из судейского корпуса
Матч 3-го тура Лиги наций пройдет 11 октября в 21:45 по Киеву