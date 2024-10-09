Герт ЛАНГЕНДОРФ: «Рэшфорд хотел специально получить красную карточку»

Футбольный эксперт Герт Лангендорф остался недовольным игрой форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда в поединке с «Астон Виллой» (0:0):

«Он играет ужасно. Если вы видели его матч против Астон Виллы, то он играл так, чтобы специально получить красную карточку. Подобные проблемы были у него и в прошлом сезоне. Не только на футбольном поле, но и за его пределами», – обрушился с критикой Лангендорф.

В этом сезоне АПЛ Рэшфорд провел семь игр, однако забил только один раз.

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