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  4. Герт ЛАНГЕНДОРФ: «Рэшфорд хотел специально получить красную карточку»
Англия
09 октября 2024, 19:12 |
392
0

Герт ЛАНГЕНДОРФ: «Рэшфорд хотел специально получить красную карточку»

Футбольный эксперт раскритиковал футболиста Манчестер Юнайтед

09 октября 2024, 19:12 |
392
0
Герт ЛАНГЕНДОРФ: «Рэшфорд хотел специально получить красную карточку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Футбольный эксперт Герт Лангендорф остался недовольным игрой форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда в поединке с «Астон Виллой» (0:0):

«Он играет ужасно. Если вы видели его матч против Астон Виллы, то он играл так, чтобы специально получить красную карточку. Подобные проблемы были у него и в прошлом сезоне. Не только на футбольном поле, но и за его пределами», – обрушился с критикой Лангендорф.

В этом сезоне АПЛ Рэшфорд провел семь игр, однако забил только один раз.

Ранее Барселона опубликовала фото своего стадиона.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Маркус Рэшфорд
Микола Титюк Источник: The Boot Room
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