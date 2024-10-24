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Лига Европы
24 октября 2024, 16:10 | Обновлено 24 октября 2024, 16:21
92
0

Владимир ШАРАН: «Довбик доказывает, что он хороший нападающий»

Бывший нападающий киевского «Динамо» считает, что Артем будет играть

24 октября 2024, 16:10 | Обновлено 24 октября 2024, 16:21
92
0
Владимир ШАРАН: «Довбик доказывает, что он хороший нападающий»
ФК Минай. Владимир Шаран

Бывший нападающий «Динамо» Владимир Шаран в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил Артема Довбика перед сегодняшним матчем Лиги Европы, в котором киевская команда встретится с «Ромой».

«Я думаю, что Довбик будет играть, однозначно. Я вижу, какое к нему отношение в «Роме». На него в римском клубе надеются. Довбик, играя за любую команду, доказывает, что он хороший нападающий. На данный момент, возможно, за сборную у него не получается так ярко выступать, как на клубном уровне. Не знаю, в чем причина. Но, исходя из того, как он выступает на клубном уровне, Довбик является нападающим номер один в украинском футболе. Здесь нужно быть откровенным. Для него неважно, против кого играть – «Динамо» или другой команды. Все профессионалы, и Артем будет выполнять свои обязанности», – рассказал Шаран.

Ранее Владимир Езерский дал свой прогноз на матч 3-го тура Лиги Европы между «Ромой» и «Динамо».

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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