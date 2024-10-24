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  4. Владимир ШАРАН: «Матч Лиги Европы с Ромой? У Динамо есть шанс и победить»
Лига Европы
24 октября 2024, 15:49 | Обновлено 24 октября 2024, 16:36
158
0

Владимир ШАРАН: «Матч Лиги Европы с Ромой? У Динамо есть шанс и победить»

24 октября пройдут матчи 3-го тура Лиги Европы

24 октября 2024, 15:49 | Обновлено 24 октября 2024, 16:36
158
0
Владимир ШАРАН: «Матч Лиги Европы с Ромой? У Динамо есть шанс и победить»
ПФК Олександрія. Владимир Шаран

Бывший форвард Динамо и экс-наставник Александрии и Миная Владимир Шаран в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о сегодняшнем матче Лиги Европы, в котором киевская команда встретится с Ромой.

Владимир Богданович, какие у вас ожидания от сегодняшнего матча Рома – Динамо? Интересной должна быть игра на «Стадио Олимпико»?

– Действительно, поединок будет на великолепном стадионе. Тем более, писали, что вчера уже было продано 60 тысяч билетов на эту встречу. Я думаю, что еще больше будет продано билетов. Поэтому, я надеюсь, что будет полностью заполнен стадион. Это супер! Ранее итальянские команды не уделяли достаточно внимания Лиге Европы и Лиге конференций. А сейчас мы видим другую картинку. И, учитывая те результаты, которые сейчас демонстрирует Рома, фанаты стремятся только к победе своей команды. И тем интереснее будет этот поединок.

– Возможно, такой ажиотаж связан с тем, что Рома три матча подряд не побеждает, и тиффози «джаллоросси» хотят поддержать ее?

– Да-да, и это тоже. А Для Динамо тоже матч важен, потому что киевляне еще не набирали очков в этой Лиге Европы. А вчера еще исполнилось 35 лет Андрею Ярмоленко! Поэтому ребята будут стремиться добиться положительного результата. Хотя скажу из того, что я видел раньше и сейчас, мы против итальянских команд играем плохо, к большому сожалению. Несмотря на то, какой выходит состав у каждого из соперников, все равно чаще мы проигрываем. Яркий пример – это проигрышный матч Динамо с Лацио, который играл где-то вторым составом. Но, конечно, нам, как болельщикам Динамо, хочется насладиться игрой. Есть желание, чтобы Динамо одержало победу и продемонстрировало мастерство в атаке. А чтобы было мастерство в атаке, в первую очередь, надо думать о защите. Если мы отлично сыграем в обороне, чего всем украинским командам не хватает в таких поединках на евроарене, то у Динамо есть шанс и победить! Рома сейчас не столь сильна, чтобы были какие-то опасения перед этим поединком.

– И Эльфсборгу римляне проиграли в предыдущем туре Лиги Европы!

– Да-да! И надо же не забывать, что мы – Динамо! Это Динамо! Поэтому я надеюсь и думаю, что мы не проиграем, однозначно. У меня есть такое чувство.

- Интересно, выпустит ли Иван Юрич в старте Артема Довбика на матч против украинской команды?

– Я думаю, что Довбик будет играть, однозначно. Я вижу, какое к нему отношение в Роме. На него в римском клубе надеются. Довбик, играя за любую команду, доказывает, что он хороший нападающий. На данный момент, возможно, за сборную у него не получается столь ярко выступать, как на клубном уровне. Не знаю, в чем причина. Но, исходя из того, как он выступает на клубном уровне, Довбик является нападающим номер один в украинском футболе. Здесь нужно быть откровенным. Для него неважно, против кого играть – Динамо или другой команды. Все профессионалы и Артем будет выполнять свои обязанности.

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инсайд Лига Европы Владимир Шаран Рома Рим Динамо Киев Рома - Динамо
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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