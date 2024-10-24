ХУДОБЯК: «Динамо надо обрести уверенность, как минимум найти ту игру»

Экс-игрок сборной Украины и львовских «Карпат» Игорь Худобяк высказался по поводу грядущего матча Лиги Европы между «Динамо» Киев и «Ромой»:

«Думаю, что у «Динамо» есть очень хорошие шансы на положительный результат в игре с «Ромой», поскольку итальянцы сейчас не в лучшей форме. Они сменили тренера и не могут найти свою игру, хотя «Динамо» также где-то потеряло свой ритм. Но в этом матче динамовцам нужно противопоставить римлянам свою игру, свою философию, которую они наигрывают с тренером. Нужно сыграть очень дисциплинированно и грамотно в обороне, думаю, будут шансы, чтобы забить.

Очень опасным для «Динамо» будет Довбик, но по условиям, если будут прострелы и кроссы на него в штрафную и вратарскую площадки. Если Артем не сыграет против «Динамо», то это будет большим плюсом. Да, киевляне очень хорошо знают Довбика, но им в любом случае будет трудно ему противостоять, потому что Артем может протаранить любого защитника.

Думаю, что предыдущие поражения в ЛЕ не будут давить на киевлян, это уже прошлое и нечего терять. Нужно смотреть вперед и бороться за победу. «Динамо» нужно обрести уверенность, как минимум найти ту игру, с которой команда стартовала в сезоне, и улучшить ее. Тогда, конечно, у «Динамо» будут хорошие шансы на победу», – сказал Худобяк в интервью NV.

Ранее мы сообщали, что бывший игрок сборной Украины Владимир Езерский оценил шансы киевлян в матче против римского клуба.