ФИГУ: «Реал должен быть немного фаворитом в матче против Барселоны»
Экс-футболист выбрал победителя на ближайшее эль-классико
Бывший футболист сборной Португалии, а также обладатель золотого мяча-2000, Луиш Фигу поделился ожиданиям от предстоящего эль-класико. Португалец отдает предпочтения столичному клубу Испании.
«Класико всегда непредсказуемо. Все хотят там быть, много соперничества, много агрессии. Неважно, как каждая из команд подойдет к нему с точки зрения игры, потому что результат непредсказуем. Это будет хорошо, Мадрид должен быть немного фаворитом, потому что они играют дома, и им нужно победить, чтобы оказаться наверху», – сказал Фигу.
Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании каталонская «Барселона». В активе клуба 27 очков. «Реал» находится на второй строчке – 24 балла.
Испанское классическое противостояние состоится в воскресенье, 25 октября. Поединок пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало в 22:00 по Киеву.
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