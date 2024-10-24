ФИГУ: «Реал должен быть немного фаворитом в матче против Барселоны»

Бывший футболист сборной Португалии, а также обладатель золотого мяча-2000, Луиш Фигу поделился ожиданиям от предстоящего эль-класико. Португалец отдает предпочтения столичному клубу Испании.

«Класико всегда непредсказуемо. Все хотят там быть, много соперничества, много агрессии. Неважно, как каждая из команд подойдет к нему с точки зрения игры, потому что результат непредсказуем. Это будет хорошо, Мадрид должен быть немного фаворитом, потому что они играют дома, и им нужно победить, чтобы оказаться наверху», – сказал Фигу.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании каталонская «Барселона». В активе клуба 27 очков. «Реал» находится на второй строчке – 24 балла.

Испанское классическое противостояние состоится в воскресенье, 25 октября. Поединок пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало в 22:00 по Киеву.