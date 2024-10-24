Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФИГУ: «Реал должен быть немного фаворитом в матче против Барселоны»
Испания
24 октября 2024, 17:56 | Обновлено 24 октября 2024, 18:01
97
0

ФИГУ: «Реал должен быть немного фаворитом в матче против Барселоны»

Экс-футболист выбрал победителя на ближайшее эль-классико

24 октября 2024, 17:56 | Обновлено 24 октября 2024, 18:01
97
0
ФИГУ: «Реал должен быть немного фаворитом в матче против Барселоны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Фигу

Бывший футболист сборной Португалии, а также обладатель золотого мяча-2000, Луиш Фигу поделился ожиданиям от предстоящего эль-класико. Португалец отдает предпочтения столичному клубу Испании.

«Класико всегда непредсказуемо. Все хотят там быть, много соперничества, много агрессии. Неважно, как каждая из команд подойдет к нему с точки зрения игры, потому что результат непредсказуем. Это будет хорошо, Мадрид должен быть немного фаворитом, потому что они играют дома, и им нужно победить, чтобы оказаться наверху», – сказал Фигу.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании каталонская «Барселона». В активе клуба 27 очков. «Реал» находится на второй строчке – 24 балла.

Испанское классическое противостояние состоится в воскресенье, 25 октября. Поединок пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало в 22:00 по Киеву.

По теме:
«Мы должны...». Лидер Баварии обратился к одноклубникам после разгрома в ЛЧ
Мюллер нашел причины разгромного поражения Баварии от Барселоны в ЛЧ
Полиция Испании задержала причастных к кампании ненависти против Винисиуса
Луиш Фигу Ла Лига Барселона Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу
Андрій Вітренко Источник: Football Espana
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Футбол | 24 октября 2024, 08:25 2
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!

Признание получил Винисиус Жуниор

Новый рейтинг ФИФА. Сборная Украины немного сдала свои позиции
Футбол | 24 октября 2024, 11:30 4
Новый рейтинг ФИФА. Сборная Украины немного сдала свои позиции
Новый рейтинг ФИФА. Сборная Украины немного сдала свои позиции

Опубликован новый реестр национальных команд

Карабах – Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 24.10.2024, 16:56
Карабах – Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Карабах – Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Бразильская красотка, вдохновившая Рафинью на хет-трик
Футбол | 24.10.2024, 10:01
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Бразильская красотка, вдохновившая Рафинью на хет-трик
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Бразильская красотка, вдохновившая Рафинью на хет-трик
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Футбол | 24.10.2024, 07:15
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
24.10.2024, 12:30
Бокс
Скандал в полуфинале. Украинцы вышли в финал командного ЧЕ по снукеру
Скандал в полуфинале. Украинцы вышли в финал командного ЧЕ по снукеру
22.10.2024, 20:23 3
Снукер
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
24.10.2024, 07:48
Бокс
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
22.10.2024, 23:54 6
Футбол
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
23.10.2024, 17:30 2
Футбол
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
23.10.2024, 07:45 2
Бокс
«Я думаю...»: Маркевич сделал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ
«Я думаю...»: Маркевич сделал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ
23.10.2024, 15:21
Футбол
10 лучших бомбардиров из Украины в истории КЕЧ/ЛЧ
10 лучших бомбардиров из Украины в истории КЕЧ/ЛЧ
22.10.2024, 18:40 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем