Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал

В субботу, 26 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Барселона».



Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Это будет первое Эль-Класико в сезоне 2024/25.



Накануне матча наставник «Реала» Карло Анчелотти провел разговор с украинским вратарем Андреем Луниным, вызвав его в свой кабинет. Анчелотти сообщил украинцу, чтобы он готовился сыграть с «Барселоной», ведь Тибо Куртуа получил травму.



«Ты сыграешь в Эль-Класико в стартовом составе», – сказал итальянский тренер Лунину.



Андрей Лунин из-за травмы Куртуа уже успел провести два первых матча в сезоне – пропустил один гол от «Лилля» (0:1) и помог «Реалу» победить «Вильярреал» (2:0) в Ла Лиге, отыграв на ноль.