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  4. Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Испания
23 октября 2024, 23:44 |
1986
3

Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал

Карло сообщил Андрею, чтобы он готовился к игре в старте

23 октября 2024, 23:44 |
1986
3
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

В субботу, 26 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Барселона».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Это будет первое Эль-Класико в сезоне 2024/25.

Накануне матча наставник «Реала» Карло Анчелотти провел разговор с украинским вратарем Андреем Луниным, вызвав его в свой кабинет. Анчелотти сообщил украинцу, чтобы он готовился сыграть с «Барселоной», ведь Тибо Куртуа получил травму.

«Ты сыграешь в Эль-Класико в стартовом составе», – сказал итальянский тренер Лунину.

Андрей Лунин из-за травмы Куртуа уже успел провести два первых матча в сезоне – пропустил один гол от «Лилля» (0:1) и помог «Реалу» победить «Вильярреал» (2:0) в Ла Лиге, отыграв на ноль.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа Реал - Барселона Ла Лига Андрей Лунин Карло Анчелотти
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 3
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Serhii P.
ну це логічно, якщо Куртуа травмований, то Лунін буде в основі, а вже про виклик в кабінет Анчелотті, це вже політ фантазії автора )
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+4
Стюард #11
Откуда вы этот бред берете...)
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0
contr
В кабінеті Лунін відсосав за місце в основі ☝️
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-4
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