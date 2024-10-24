Британский журналист сравнил игру Мудрика с Мартинелли

Британский журналист The Telegraph Сем Дин рассказал, какое отношение он имел к Михаилу Мудрику, как только тот появился в «Челси».

«Уже через два года очень трудно вспомнить, что «Арсенал» очень хотел Мудрика. Тогда, в противостоянии двух лондонских клубов, канониры и пенсионеры пытались сделать из Мудрика самого дорогого игрока в истории клуба. «Арсенал» фактически рассматривал Мудрика как улучшенную версию Габриэля Мартинелли. Представьте себе, заплатить более 50 миллионов фунтов, чтобы игрок стал лишь запасным вариантом.

Сейчас предполагать, что Мудрик может быть улучшенной версией Мартинелли, означало бы вызвать недоверчивый смех у фанатов «Арсенала». Теперь уже нет сомнений, какого именно игрока клуб хотел бы видеть в своих рядах, и это был именно тот, кто выходил на поле, а не тот, кто сидел высоко над событием», — сообщил журналист.

В январе 2023 года Мудрик официально стал игроком «Челси», подписав контракт на 8,5 лет за 70 миллионов евро с бонусами до 30 миллионов, и одновременно стал самым дорогим футболистом в истории Украины.