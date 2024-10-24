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Англия
24 октября 2024, 15:40 | Обновлено 24 октября 2024, 16:49
556
2

Британский журналист сравнил игру Мудрика с Мартинелли

Журналист Сэм Дин считает, что украинец мог стать разочарованием для Арсенала

24 октября 2024, 15:40 | Обновлено 24 октября 2024, 16:49
556
2
Британский журналист сравнил игру Мудрика с Мартинелли
Transfermarkt. Михаил Мудрик

Британский журналист The Telegraph Сем Дин рассказал, какое отношение он имел к Михаилу Мудрику, как только тот появился в «Челси».

«Уже через два года очень трудно вспомнить, что «Арсенал» очень хотел Мудрика. Тогда, в противостоянии двух лондонских клубов, канониры и пенсионеры пытались сделать из Мудрика самого дорогого игрока в истории клуба. «Арсенал» фактически рассматривал Мудрика как улучшенную версию Габриэля Мартинелли. Представьте себе, заплатить более 50 миллионов фунтов, чтобы игрок стал лишь запасным вариантом.

Сейчас предполагать, что Мудрик может быть улучшенной версией Мартинелли, означало бы вызвать недоверчивый смех у фанатов «Арсенала». Теперь уже нет сомнений, какого именно игрока клуб хотел бы видеть в своих рядах, и это был именно тот, кто выходил на поле, а не тот, кто сидел высоко над событием», — сообщил журналист.

В январе 2023 года Мудрик официально стал игроком «Челси», подписав контракт на 8,5 лет за 70 миллионов евро с бонусами до 30 миллионов, и одновременно стал самым дорогим футболистом в истории Украины.

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Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Габриэл Мартинелли
Олександр Сільченко Источник: The Telegraph
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Комментарии 2
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Anna.
Арсенал не планував платити більше 50 млн за гравця на лавку, для підміни Мартінеллі, вони власне і не заплатили. Натомість купили Тросарда, навіть більш універсального гравця, за адекватні гроші. Те що Арсенал планував купити Мудрика, в основу, а Мартінеллі в запас посадити, то взагалі фантазії. А як в Мудрика складалося б в Арсеналі, чи краще, чи гірше ніж в Челсі, цього ми вже не дізнаємося.
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+2
Keen Vision
Важко сказати, як би Мудрик виглядав в Арсеналі. Очевидно, що у Челсі Мудрик грає нижче своїх можливостей. Тому такі собі висновки. І взагалі замість Мудрика Арсенал підписав Троссарда (який цілком виправдав свій трансфер), до чого там Мартінеллі?
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+2
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