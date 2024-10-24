Тренер Зари заинтересовал европейские клубы. Есть варианты в УПЛ

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович может уже в ближайшее время сменить команду. Как пишет 1927.kiev.ua, хорватский специалист заинтересовал ряд клубов.

По данным источника, Младен присматривает ведущие клубы хорватского первенства, а также неназванный клуб украинской Премьер-лиги.

Пока неизвестно, собирается ли хорват менять луганскую «Зарю» на другой клуб. Руководство «мужиков» тоже никак не комментировало данный инсайд.

Напомним, ныне «Заря» занимает 8 строчку УПЛ, имея в своем активе 12 турнирных пунктов.