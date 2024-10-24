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Украина. Премьер лига
24 октября 2024, 18:03 | Обновлено 24 октября 2024, 18:04
270
0

Тренер Зари заинтересовал европейские клубы. Есть варианты в УПЛ

Младен Бартулович может покинуть луганскую команду

24 октября 2024, 18:03 | Обновлено 24 октября 2024, 18:04
270
0
Тренер Зари заинтересовал европейские клубы. Есть варианты в УПЛ
ФК Заря. Младен Бартулович

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович может уже в ближайшее время сменить команду. Как пишет 1927.kiev.ua, хорватский специалист заинтересовал ряд клубов.

По данным источника, Младен присматривает ведущие клубы хорватского первенства, а также неназванный клуб украинской Премьер-лиги.

Пока неизвестно, собирается ли хорват менять луганскую «Зарю» на другой клуб. Руководство «мужиков» тоже никак не комментировало данный инсайд.

Напомним, ныне «Заря» занимает 8 строчку УПЛ, имея в своем активе 12 турнирных пунктов.

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Младен Бартулович Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: 1927.kiev.ua
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