«Если ты не играл...». Лидер Вереса заговорил о вызове в сборную Украины
Виталий Дахновский считает, что из «Вереса» нереально попасть в национальную команду
Лидер ровенского «Вереса» Виталий Дахновский высказал свое мнение относительно возможного приглашения в сборную Украины. Вингер считает, что из расположения аутсайдера УПЛ нереально попасть в национальную команду.
«Если ты не играл за юношеские и молодежные сборные, то в национальную команду можно попасть, но в моем случае нет. Я не верю, что футболист из «Вереса» может попасть в национальную сборную. Это нужно сделать что-то невероятное.
Есть Кабаев, реально более сильный. Надо смотреть на вещи реально. Назовите мне футболистов, которые из команд 10-16 места УПЛ попали в сборную», – сказал Виталий.
Ранее Виталий Дахновскицй высказал свое мнение относительно бывшего тренера «Вереса» Юрия Вирта.
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