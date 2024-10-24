«Если ты не играл...». Лидер Вереса заговорил о вызове в сборную Украины

Лидер ровенского «Вереса» Виталий Дахновский высказал свое мнение относительно возможного приглашения в сборную Украины. Вингер считает, что из расположения аутсайдера УПЛ нереально попасть в национальную команду.

«Если ты не играл за юношеские и молодежные сборные, то в национальную команду можно попасть, но в моем случае нет. Я не верю, что футболист из «Вереса» может попасть в национальную сборную. Это нужно сделать что-то невероятное.

Есть Кабаев, реально более сильный. Надо смотреть на вещи реально. Назовите мне футболистов, которые из команд 10-16 места УПЛ попали в сборную», – сказал Виталий.

Ранее Виталий Дахновскицй высказал свое мнение относительно бывшего тренера «Вереса» Юрия Вирта.