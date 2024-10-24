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  4. «Если ты не играл...». Лидер Вереса заговорил о вызове в сборную Украины
Украина. Премьер лига
24 октября 2024, 15:28 | Обновлено 24 октября 2024, 16:20
664
1

«Если ты не играл...». Лидер Вереса заговорил о вызове в сборную Украины

Виталий Дахновский считает, что из «Вереса» нереально попасть в национальную команду

24 октября 2024, 15:28 | Обновлено 24 октября 2024, 16:20
664
1
«Если ты не играл...». Лидер Вереса заговорил о вызове в сборную Украины
НК Верес. Виталий Дахновский

Лидер ровенского «Вереса» Виталий Дахновский высказал свое мнение относительно возможного приглашения в сборную Украины. Вингер считает, что из расположения аутсайдера УПЛ нереально попасть в национальную команду.

«Если ты не играл за юношеские и молодежные сборные, то в национальную команду можно попасть, но в моем случае нет. Я не верю, что футболист из «Вереса» может попасть в национальную сборную. Это нужно сделать что-то невероятное.

Есть Кабаев, реально более сильный. Надо смотреть на вещи реально. Назовите мне футболистов, которые из команд 10-16 места УПЛ попали в сборную», – сказал Виталий.

Ранее Виталий Дахновскицй высказал свое мнение относительно бывшего тренера «Вереса» Юрия Вирта.

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Виталий Дахновский Верес Ровно сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Брутальный футбол
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Комментарии 1
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Keen Vision
У його випадку звісно нереально - нуль (0) результативних дій у 9 матчах. Яка тут збірна? Туди набагато сильніші гравці не викликаються, той же Квасниця.
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