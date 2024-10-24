Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Жестко пихал и ругал»: лидер Вереса удивил признанием о Вирте
Украина. Премьер лига
24 октября 2024, 13:26 | Обновлено 24 октября 2024, 13:33
155
0

«Жестко пихал и ругал»: лидер Вереса удивил признанием о Вирте

Виталий Дахновский рассказал о методах работы украинского тренера

24 октября 2024, 13:26 | Обновлено 24 октября 2024, 13:33
155
0
«Жестко пихал и ругал»: лидер Вереса удивил признанием о Вирте
НК Верес. Виталий Дахновский

Лидер ровенского «Вереса» Виталий Дахновский высказал свое мнение относительно Юрия Вирта как тренера, признавшись, каким был специалист в обычной жизни:

«На самом деле, Вирт очень хороший человек. Возможно, как тренер он жестко пихал и ругался матом, но это нормально, это рабочие моменты. После матчей, тренировок, когда с ним общаешься, то [понимаешь], это отличный человек.

Мы знали, что он от нас требует. Мы это выполняли и все – давали результат. Он тренер, который из команды делает коллектив. Это у него отлично получается.

Он очень сильно мотивировал, а когда выражал речи перед матчами, то мурашки по коже шли, это заводило. Для меня он всегда запомнится, как хороший положительный человек. Я поддерживаю с ним связь», – заявил Дахновский.

Напомним, Юрий Вирт работал с «Вересом» в период с 2019 по 2023 годы. Сейчас коллектив из Ровно возглавляет Олег Шандрук.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Оболонь
Карпаты – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПОНОМАРЕВ: «В составе Черноморца много качественных футболистов»
Виталий Дахновский Юрий Вирт Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Брутальный футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Футбол | 24 октября 2024, 08:25 2
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!

Признание получил Винисиус Жуниор

«Мне нужен этот парень». Зинченко мог в юности стать игроком Арсенала. Как?
Футбол | 24 октября 2024, 12:51 0
«Мне нужен этот парень». Зинченко мог в юности стать игроком Арсенала. Как?
«Мне нужен этот парень». Зинченко мог в юности стать игроком Арсенала. Как?

Судьбу полузащитника сборной Украины мог решить легендарный Арсен Венгер

УСИК – о реванше с Фьюри: «Мотивация? У меня ее нет»
Бокс | 23.10.2024, 20:42
УСИК – о реванше с Фьюри: «Мотивация? У меня ее нет»
УСИК – о реванше с Фьюри: «Мотивация? У меня ее нет»
ВИДЕО. Усик и Фьюри провели битву взглядов. Как в этот раз вел себя Тайсон?
Бокс | 23.10.2024, 20:47
ВИДЕО. Усик и Фьюри провели битву взглядов. Как в этот раз вел себя Тайсон?
ВИДЕО. Усик и Фьюри провели битву взглядов. Как в этот раз вел себя Тайсон?
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 24.10.2024, 09:15
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
23.10.2024, 07:31 9
Футбол
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
23.10.2024, 07:45 2
Бокс
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
24.10.2024, 00:30 8
Футбол
Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый
Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый
22.10.2024, 11:33 7
Футбол
Скандал в полуфинале. Украинцы вышли в финал командного ЧЕ по снукеру
Скандал в полуфинале. Украинцы вышли в финал командного ЧЕ по снукеру
22.10.2024, 20:23 3
Снукер
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
23.10.2024, 08:55 13
Бокс
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
23.10.2024, 07:01 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем