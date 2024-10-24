«Жестко пихал и ругал»: лидер Вереса удивил признанием о Вирте

Лидер ровенского «Вереса» Виталий Дахновский высказал свое мнение относительно Юрия Вирта как тренера, признавшись, каким был специалист в обычной жизни:

«На самом деле, Вирт очень хороший человек. Возможно, как тренер он жестко пихал и ругался матом, но это нормально, это рабочие моменты. После матчей, тренировок, когда с ним общаешься, то [понимаешь], это отличный человек.

Мы знали, что он от нас требует. Мы это выполняли и все – давали результат. Он тренер, который из команды делает коллектив. Это у него отлично получается.

Он очень сильно мотивировал, а когда выражал речи перед матчами, то мурашки по коже шли, это заводило. Для меня он всегда запомнится, как хороший положительный человек. Я поддерживаю с ним связь», – заявил Дахновский.

Напомним, Юрий Вирт работал с «Вересом» в период с 2019 по 2023 годы. Сейчас коллектив из Ровно возглавляет Олег Шандрук.