АЛОНСО: «Ощущался недостаток концентрации»

Главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал ничейный результат в матче Лиги чемпионов против «Бреста» (1:1).

Мы играли очень хорошо до самого конца. Мы контролировали ситуацию. Пропущенный мяч заставил нас почувствовать неуверенность. Затем был период, когда нам не хватало концентрации. Несколько раз в ненужных эпизодах теряли мяч, а также ощущался недостаток концентрации. Нам нужно извлечь из этого уроки на следующий раз.

Как себя чувствует Адли? Амин получил удар по лодыжке. Все видели по его реакции, что это было очень больно. Выглядит это не очень хорошо. Нам нужно подождать и узнать результаты серьезности травмы. Это худшая новость дня», – сказал Алонсо.

Немецкий клуб занимает шестую позицию в турнирной таблице Лиги чемпионов. За три тура «Байер» набрал семь баллов. Дальше на подопечных Алонсо ожидает выездной поединок против английского «Ливерпуля».