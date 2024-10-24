Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АЛОНСО: «Ощущался недостаток концентрации»
Лига чемпионов
24 октября 2024, 14:54 | Обновлено 24 октября 2024, 14:58
86
0

АЛОНСО: «Ощущался недостаток концентрации»

Наставник «Байера» нашел недостатки в ничейном матче Лиги чемпионов

24 октября 2024, 14:54 | Обновлено 24 октября 2024, 14:58
86
0
АЛОНСО: «Ощущался недостаток концентрации»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал ничейный результат в матче Лиги чемпионов против «Бреста» (1:1).

Мы играли очень хорошо до самого конца. Мы контролировали ситуацию. Пропущенный мяч заставил нас почувствовать неуверенность. Затем был период, когда нам не хватало концентрации. Несколько раз в ненужных эпизодах теряли мяч, а также ощущался недостаток концентрации. Нам нужно извлечь из этого уроки на следующий раз.

Как себя чувствует Адли? Амин получил удар по лодыжке. Все видели по его реакции, что это было очень больно. Выглядит это не очень хорошо. Нам нужно подождать и узнать результаты серьезности травмы. Это худшая новость дня», – сказал Алонсо.

Немецкий клуб занимает шестую позицию в турнирной таблице Лиги чемпионов. За три тура «Байер» набрал семь баллов. Дальше на подопечных Алонсо ожидает выездной поединок против английского «Ливерпуля».

По теме:
Легенда Баварии разнес Нойера после позорного поражения Барселоне в ЛЧ
ФОТО. Лицо Мюллера до матча с Барселоной и после четырех пропущенных от нее
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Не буду скрывать – счастлив, что победили Баварию»
Хаби Алонсо Байер Лига чемпионов Брест (Франция) пресс-конференция Амин Адли
Андрій Вітренко Источник: ФК Байер
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Усик дал Фьюри подписать фото нокдауна первого боя. Реакция Тайсона
Бокс | 23 октября 2024, 20:59 1
ВИДЕО. Усик дал Фьюри подписать фото нокдауна первого боя. Реакция Тайсона
ВИДЕО. Усик дал Фьюри подписать фото нокдауна первого боя. Реакция Тайсона

Боксеры провели первую пресс-конференцию перед реваншем

Фенербахче – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 24 октября 2024, 14:04 0
Фенербахче – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Фенербахче – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 24 октября в 22:00 по Киеву

Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 24.10.2024, 11:30
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
Футбол | 23.10.2024, 17:30
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
Футбол | 24.10.2024, 00:30
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
24.10.2024, 07:48
Бокс
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
23.10.2024, 07:01 4
Футбол
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
22.10.2024, 11:05 2
Футбол
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
22.10.2024, 11:11 7
Футбол
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
23.10.2024, 07:45 2
Бокс
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
23.10.2024, 06:23 17
Футбол
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
22.10.2024, 13:07 3
Футбол
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
22.10.2024, 09:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем