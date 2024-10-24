«Если захочет...»: в Динамо рассказали, когда Ярмоленко завершит карьеру

Капитан киевского «Динамо» Виталий Буяльский рассказал, как поздравил лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с днем ​​рождения. Полузащитник предположил, когда Андрей может окончить карьеру.

«Позвонил по телефону, поздравил его. У него круглая дата. Общались с главным тренером, между собой обсуждали, думаю, он еще три-четыре года поиграет, если будет желание, конечно (улыбается). А так будем приветствовать уже по возвращении в Киев», – заявил Буяльский.

Напомним, уже сегодня, «Динамо» проведет матч против римской «Ромы» в Лиге Европы. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил бомбардирские способности Артема Довбика в преддверии матча.