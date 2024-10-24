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  4. «Если захочет...»: в Динамо рассказали, когда Ярмоленко завершит карьеру
Украина. Премьер лига
24 октября 2024, 14:23 |
560
0

«Если захочет...»: в Динамо рассказали, когда Ярмоленко завершит карьеру

Виталий Буяльский предположил, что Андрей поиграет еще несколько лет

24 октября 2024, 14:23 |
560
0
«Если захочет...»: в Динамо рассказали, когда Ярмоленко завершит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Капитан киевского «Динамо» Виталий Буяльский рассказал, как поздравил лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с днем ​​рождения. Полузащитник предположил, когда Андрей может окончить карьеру.

«Позвонил по телефону, поздравил его. У него круглая дата. Общались с главным тренером, между собой обсуждали, думаю, он еще три-четыре года поиграет, если будет желание, конечно (улыбается). А так будем приветствовать уже по возвращении в Киев», – заявил Буяльский.

Напомним, уже сегодня, «Динамо» проведет матч против римской «Ромы» в Лиге Европы. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил бомбардирские способности Артема Довбика в преддверии матча.

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Виталий Буяльский Андрей Ярмоленко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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