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WTA
24 октября 2024, 13:55 | Обновлено 24 октября 2024, 14:04
84
0

По примеру Свентек. О смене тренера заявила топовая польская теннисистка

Магда Линетт решилась на перемены

24 октября 2024, 13:55 | Обновлено 24 октября 2024, 14:04
84
0
По примеру Свентек. О смене тренера заявила топовая польская теннисистка
Getty Images/Global Images Ukraine. Магда Линетт

Польская теннисистка Магда Линетт (№40 WTA) сообщила о том, что завершила сотрудничество с тренером Иэном Хьюзом.

«Любое приключение когда-нибудь заканчивается… Иэн, спасибо за эти удивительные 2,5 года! Для меня было честью работать с тобой. Ты всегда будешь частью моей семьи. Прошедшие годы много для меня значили. Несмотря на то что этот этап заканчивается, ты всегда будешь занимать особое место в моей жизни», – написала Линетт в сторис инстаграма.

Как известно, Линетт за время выступлений под началом Хьюза дебютировала в топ-20, а также играла в полуфинале Australian Open 2023, финалах турниров в Ченнае (2022), Гуанчжоу (2023) и Руане (2024), выиграла трофей в Праге (2024).

Напомним, ранее польская теннисистка Ига Свентек решилась на смену тренера и начала сотрудничество с Вимом Фиссеттом.

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Магда Линетт
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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