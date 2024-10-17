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  4. Свентек сообщила о начале сотрудничества с новым тренером
WTA
17 октября 2024, 11:33 | Обновлено 17 октября 2024, 12:22
317
0

Свентек сообщила о начале сотрудничества с новым тренером

Польскую теннисистку будет тренировать Вим Фиссетт

17 октября 2024, 11:33 | Обновлено 17 октября 2024, 12:22
317
0
Свентек сообщила о начале сотрудничества с новым тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Лидер мирового женского тенниса Ига Свентек уведомила о том, что начала сотрудничество с известным тренером Вимом Фиссеттом.

«Итак, у меня есть новость для вас сегодня, поскольку я взволнована и мотивирована начать новую главу. Я рада сообщить, что Вим Фиссетт присоединится к нашей команде. Как вы знаете, я готовлюсь к финалу WTA, но моя перспектива, как всегда, долгосрочная, а не краткосрочная. Я много раз говорила, что моя карьера для меня – это марафон, а не спринт и я работаю, оперирую и принимаю решения с таким подходом.

Хочу сказать, что я очень взволнована и с нетерпением жду работы с Вимом. Кажется, у него отличное отношение, видение и огромный опыт на очень высоком уровне тенниса. Всегда очень важно стараться лучше узнать друг друга, но мы хорошо начинаем, и я не могу дождаться возвращения к соревнованиям», – сообщила Свентек в инстаграме.

Ранее Фиссетт тренировал в частности Ким Клейстерс, Симону Халеп, Анжелик Кербер, Наоми Осаку, Чжэн Циньвэнь и других. В сентябре он завершил сотрудничество с Осакой.

Напомним, в начале октября Ига Свентек завершила сотрудничество с Томашем Викторовски.

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Ига Свёнтек
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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