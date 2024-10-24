Украина. Премьер лига24 октября 2024, 13:44 | Обновлено 24 октября 2024, 14:03
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ФОТО. Ворскла анонсировала назначение Максимова
Совсем скоро о назначении объявят официально
24 октября 2024, 13:44 | Обновлено 24 октября 2024, 14:03
483
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Полтавская «Ворскла» в своих социальных сетях прозрачно намекнула, какой специалист уже в ближайшее время возглавит команду.
Официальная страница полтавчан в Instagram опубликовала stories, где показала снимок Юрия Максимова с клубной футболкой, подписав фотографию «Coming soon..».
Напомним, вчера, 23 октября, полтавчане официально объявили о прекращении сотрудничества с Сергеем Долганским, который возглавлял «Ворсклу» в нынешнем сезоне.
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