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Украина. Премьер лига
24 октября 2024, 13:44 | Обновлено 24 октября 2024, 14:03
483
0

ФОТО. Ворскла анонсировала назначение Максимова

Совсем скоро о назначении объявят официально

24 октября 2024, 13:44 | Обновлено 24 октября 2024, 14:03
483
0
ФОТО. Ворскла анонсировала назначение Максимова
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Полтавская «Ворскла» в своих социальных сетях прозрачно намекнула, какой специалист уже в ближайшее время возглавит команду.

Официальная страница полтавчан в Instagram опубликовала stories, где показала снимок Юрия Максимова с клубной футболкой, подписав фотографию «Coming soon..».

Напомним, вчера, 23 октября, полтавчане официально объявили о прекращении сотрудничества с Сергеем Долганским, который возглавлял «Ворсклу» в нынешнем сезоне.

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Юрий Максимов Ворскла Полтава назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Ворскла
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