ФОТО. Ворскла анонсировала назначение Максимова

Полтавская «Ворскла» в своих социальных сетях прозрачно намекнула, какой специалист уже в ближайшее время возглавит команду.

Официальная страница полтавчан в Instagram опубликовала stories, где показала снимок Юрия Максимова с клубной футболкой, подписав фотографию «Coming soon..».

Напомним, вчера, 23 октября, полтавчане официально объявили о прекращении сотрудничества с Сергеем Долганским, который возглавлял «Ворсклу» в нынешнем сезоне.