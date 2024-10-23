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  4. Долганскому предложили роль ассистента. Уже известно, кто возглавит Ворсклу
Украина. Премьер лига
23 октября 2024, 16:47 | Обновлено 23 октября 2024, 16:50
1194
0

Долганскому предложили роль ассистента. Уже известно, кто возглавит Ворсклу

В штаб Юрия Максимова войдут Николай Ищенко и Сергей Ревут

23 октября 2024, 16:47 | Обновлено 23 октября 2024, 16:50
1194
0
Долганскому предложили роль ассистента. Уже известно, кто возглавит Ворсклу
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Экс-наставнику полтавской «Ворсклы» Сергею Долганскому предложено войти в число ассистентов нового главного тренера клуба.

Главным тренером команды УПЛ завтра, 24 октября, должен стать Юрий Максимов.

Днем 23 октября «Ворскла» официально объявила об окончании сотрудничества с тренерским штабом Сергея Долганского.

В штаб 55-летнего Юрия Максимова войдут его привычные помощники – Николай Ищенко и Сергей Ревут, сообщает ТаТоТаке.

Ожидается, что кроме Долганского в клубной структуре останутся еще два ветерана Ворсклы – Владимир Чеснаков и Вадим Сапай.

Юрий Максимов уже возглавлял полтавскую команду с ноября 2019 года по май 2022 года.

Команда из Полтавы занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 9 очков.

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Сергей Долганский чемпионат Украины по футболу отставка Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Юрий Максимов Николай Ищенко Сергей Ревут назначение тренера Вадим Сапай Владимир Чеснаков
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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