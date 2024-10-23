Долганскому предложили роль ассистента. Уже известно, кто возглавит Ворсклу
В штаб Юрия Максимова войдут Николай Ищенко и Сергей Ревут
Экс-наставнику полтавской «Ворсклы» Сергею Долганскому предложено войти в число ассистентов нового главного тренера клуба.
Главным тренером команды УПЛ завтра, 24 октября, должен стать Юрий Максимов.
Днем 23 октября «Ворскла» официально объявила об окончании сотрудничества с тренерским штабом Сергея Долганского.
В штаб 55-летнего Юрия Максимова войдут его привычные помощники – Николай Ищенко и Сергей Ревут, сообщает ТаТоТаке.
Ожидается, что кроме Долганского в клубной структуре останутся еще два ветерана Ворсклы – Владимир Чеснаков и Вадим Сапай.
Юрий Максимов уже возглавлял полтавскую команду с ноября 2019 года по май 2022 года.
Команда из Полтавы занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 9 очков.
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