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Украина. Премьер лига
24 октября 2024, 14:29 | Обновлено 24 октября 2024, 15:09
490
0

Новый партнер? Карпаты заключили сотрудничество со спортивным клубом

Сотрудничать со львами будет клуб «Сихов»

24 октября 2024, 14:29 | Обновлено 24 октября 2024, 15:09
490
0
Новый партнер? Карпаты заключили сотрудничество со спортивным клубом
ФК «Карпаты». Фанаты клуба

Представитель украинской Премьер лиги львовские «Карпаты» подписали договор о сотрудничестве со спортивным клубом «Сихов». В скором стороны проведут свое первое мероприятие в рамках меморандума.

Сообщается, что целью партнерства является популяризацию футбола среди молодежи, а также обмен ценным опытом. Планируется, что клубы будут проводить детские футбольные турниры в разных вековых категориях, организовывать различные акции на подобии розыгрыша билетов на матч «Карпат».

«Мы счастливы начать коллаборацию с «Карпатами». Для нас это важно не только из-за статуса клуба, но и благодаря общим ценностям и философии. Участие в активностях вместе с «Карпатами» – большая честь для нас. Такое сотрудничество – это большая мотивация для каждого нашего воспитанника» – сказал представитель клуба «Сихов» Юрий Дума.

Напомним, что днями ранее «Карпаты» минимально триумфовали в первом львовском дерби.

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Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: ФК Карпаты Львов
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