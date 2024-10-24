Новый партнер? Карпаты заключили сотрудничество со спортивным клубом

Представитель украинской Премьер лиги львовские «Карпаты» подписали договор о сотрудничестве со спортивным клубом «Сихов». В скором стороны проведут свое первое мероприятие в рамках меморандума.

Сообщается, что целью партнерства является популяризацию футбола среди молодежи, а также обмен ценным опытом. Планируется, что клубы будут проводить детские футбольные турниры в разных вековых категориях, организовывать различные акции на подобии розыгрыша билетов на матч «Карпат».

«Мы счастливы начать коллаборацию с «Карпатами». Для нас это важно не только из-за статуса клуба, но и благодаря общим ценностям и философии. Участие в активностях вместе с «Карпатами» – большая честь для нас. Такое сотрудничество – это большая мотивация для каждого нашего воспитанника» – сказал представитель клуба «Сихов» Юрий Дума.

Напомним, что днями ранее «Карпаты» минимально триумфовали в первом львовском дерби.