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Лига Европы
24 октября 2024, 11:48 | Обновлено 24 октября 2024, 12:04
432
0

Довбик – на месте. В Италии назвали состав Ромы на матч с Динамо

Команды встретятся в Риме 24 октября

24 октября 2024, 11:48 | Обновлено 24 октября 2024, 12:04
432
0
Довбик – на месте. В Италии назвали состав Ромы на матч с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 24 октября, в Риме состоится матч 3-го тура Лиги Европы между местной «Ромой» и киевским «Динамо».

Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

В Италии в предстоящем матче ждут многого от «Ромы», цвета которой защищает украинский нападающий Артем Довбик. По мнению большинства, «волки» должны победить, так как иных вариантов не имеют после домашней ничьей 1:1 с «Атлетиком» из Бильбао и поражения 0:1 на выезде от «Эльфсборга».

«Матч с «Динамо» представляет собой возможность, которую нельзя упустить, чтобы не усложнять ситуацию еще больше», – утверждает итальянское издание Tuttomercatoweb.

Tuttomercatoweb за несколько часов до стартового свистка в матче «Рома» – «Динамо» обнародовало свою версию состава римлян на игру, куда включен и Довбик.

«Рома»: Свилар – Хуммельс, Н’дика, Эрмосо, Челик, Кристанте, Пизилли, Залевски, Суле, Бальданци, Довбик.

Ранее сообщалось, что на матч Лиги Европы «Рома» – «Динамо» продано почти 60 тыс билетов.

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Лига Европы Рома - Динамо Рома Рим Динамо Киев
Юрій Остроумов Источник: Tuttomercatoweb
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