На матч Лиги Европы Рома – Динамо продано почти 60 тыс билетов

В четверг, 24 октября, киевское «Динамо» проведет матч 3-го тура Лиги Европы в Риме против «Ромы».

По информации пресс-службы римского клуба, по состоянию на 22 октября уже реализовано 58 тысяч 800 билетов.

Стадио Олимпико может вместить максимум 72 тысячи 700 болельщиков.

«Динамо» встречалось с „Ромой“ 4 раза. В этих противостояниях дважды побеждали итальянцы и дважды украинцы. «Динамо» побеждало в Лиге чемпионов в 2004 году. В Киеве команда одержала победу 2:0, а в Риме матч завершился в первом тайме, ведь болельщики «Ромы» начали бросать запрещенные предметы на поле, в результате чего была разбита голова арбитру матча Андресу Фриске. УЕФА тогда присудило «Динамо» техническую победу.

Ранее стало известно, что главным арбитром матча «Рома» - «Динамо» будет нидерландец Сердар Гезюбююк.