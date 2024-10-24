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Лига Европы
24 октября 2024, 10:41 | Обновлено 24 октября 2024, 10:53
257
0

Иван ЮРИЧ: «В матче с Динамо мы должны сыграть без ошибок»

Главный тренер Ромы прокомментировал предстоящий матч Лиги Европы

24 октября 2024, 10:41 | Обновлено 24 октября 2024, 10:53
257
0
Иван ЮРИЧ: «В матче с Динамо мы должны сыграть без ошибок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

Главный тренер итальянской «Ромы» Иван Юрич считает, что в матче Лиги Европы с киевским «Динамо» нельзя допускать ошибок:

«Нам не хватает менталитета победителей. Я хочу, чтобы в Лиге Европы мы не допускали таких ошибок. В матче с «Динамо» нам нужно улучшить ситуацию. Я вижу, что футболисты стали играть лучше, но команда осталась на том же месте, где и была.

Меня полностью устраивает работа в этом клубе. У меня есть специалисты, с которыми мы постоянно общаемся. Мы имеем хороший учебный центр и топ-менеджмент», – уверен Юрич.

24 октября в 19:45 в третьем туре Лиги Европы «Рома» сыграет против киевского «Динамо». Итальянская команда не может победить уже три матча во всех турнирах – одна ничья и два поражения. В таблице Лиги Европы римский клуб занимает 27 место, киевское «Динамо» – на 35 строчке.

Стало известно, что Ивана Юрича могут уволить в ближайшее время, если он не исправит ситуацию в клубе.

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Лига Европы Рома Рим Динамо Киев Рома - Динамо
Микола Титюк Источник: Football-Italia
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