Иван ЮРИЧ: «В матче с Динамо мы должны сыграть без ошибок»

Главный тренер итальянской «Ромы» Иван Юрич считает, что в матче Лиги Европы с киевским «Динамо» нельзя допускать ошибок:

«Нам не хватает менталитета победителей. Я хочу, чтобы в Лиге Европы мы не допускали таких ошибок. В матче с «Динамо» нам нужно улучшить ситуацию. Я вижу, что футболисты стали играть лучше, но команда осталась на том же месте, где и была.

Меня полностью устраивает работа в этом клубе. У меня есть специалисты, с которыми мы постоянно общаемся. Мы имеем хороший учебный центр и топ-менеджмент», – уверен Юрич.

24 октября в 19:45 в третьем туре Лиги Европы «Рома» сыграет против киевского «Динамо». Итальянская команда не может победить уже три матча во всех турнирах – одна ничья и два поражения. В таблице Лиги Европы римский клуб занимает 27 место, киевское «Динамо» – на 35 строчке.

Стало известно, что Ивана Юрича могут уволить в ближайшее время, если он не исправит ситуацию в клубе.