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  4. Динамо может оставить Довбика в Роме без главного тренера
Лига Европы
21 октября 2024, 21:28 |
1968
4

Динамо может оставить Довбика в Роме без главного тренера

Ивану Юричу дали буквально пару матчей, чтобы улучшить ситуацию

21 октября 2024, 21:28 |
1968
4
Динамо может оставить Довбика в Роме без главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

49-летний хорватский специалист Иван Юрич вскоре может быть уволен с поста главного тренера «Ромы» – команды, за которую играет форвард сборной Украины Артем Довбик.

Недовольство результатами «волков» под руководством Юрича со стороны фанатов растет, и боссы «Ромы» могут пойти на радикальные меры. Решающими в судьбе специалиста должны стать два ближайших поединка: против «Динамо» в Лиге Европы и против «Фиорентины» в Серии А.

В случае увольнения Юрича не исключено, что боссы «Ромы» попытаются вернуть на тренерский мостик Даниэле Де Росси.

Матч «Рома» – «Динамо» состоится 24 октября. На текущий момент римляне имеют одно очко после двух туров в Лиге Европы и занимают 27-е место, а вот «Динамо» очков еще не набирало и идет предпоследним, 35-м.

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Алексей Сливченко Источник: Calciomercato
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Комментарии 4
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antt
А після призначення Юріча і виграшу Ромою матчу - тільки проте тут писали, що от новий Юріч і команда заграла по іншому. Але матч з Динамо напевно не буде показником. Якщо не знайдуть крайнього серед двох тренерів можуть взятися за третього, але вже не тренера.
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0
mastorent
да да) ну ну) кто ж против
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0
Valentyn
Ахахааххаха, ну ну...
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0
Diesel
Жарти на ніч)) Дякую.
Та Рома катком проїде по Динамо
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-3
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