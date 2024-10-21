Динамо может оставить Довбика в Роме без главного тренера

49-летний хорватский специалист Иван Юрич вскоре может быть уволен с поста главного тренера «Ромы» – команды, за которую играет форвард сборной Украины Артем Довбик.

Недовольство результатами «волков» под руководством Юрича со стороны фанатов растет, и боссы «Ромы» могут пойти на радикальные меры. Решающими в судьбе специалиста должны стать два ближайших поединка: против «Динамо» в Лиге Европы и против «Фиорентины» в Серии А.

В случае увольнения Юрича не исключено, что боссы «Ромы» попытаются вернуть на тренерский мостик Даниэле Де Росси.

Матч «Рома» – «Динамо» состоится 24 октября. На текущий момент римляне имеют одно очко после двух туров в Лиге Европы и занимают 27-е место, а вот «Динамо» очков еще не набирало и идет предпоследним, 35-м.