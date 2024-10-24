Жозе МОУРИНЬО: «Лигу Европы точно выиграет английская команда»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо рассказал, кого считает главным фаворитом на победу в Лиге Европы:

«Если меня попросят назвать две команды, которые имеют больше всего шансов победить в Лиге Европы, то я с радостью их назову. Это «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Английская Премьер-лига находится на совсем другом уровне. Там лучше качество футбола, интенсивность, темп игры и тактическая культура. Мы сыграем против одной из лучших команд этого турнира», – подытожил Моуриньо.

24 октября в 22:00 «Фенербахче» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Специалисты считают, что обе команды имеют шансы на победу, так как турецкая команда играет дома, а соперник имеет большое количество травмированных футболистов.

Ранее Жозе Моуриньо поделился мнением относительно нарушений Манчестер Сити.