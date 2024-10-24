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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Лигу Европы точно выиграет английская команда»
Лига Европы
24 октября 2024, 09:42 |
199
1

Жозе МОУРИНЬО: «Лигу Европы точно выиграет английская команда»

Тренер Фенербахче рассказал, кого считает фаворитом турнира

24 октября 2024, 09:42 |
199
1
Жозе МОУРИНЬО: «Лигу Европы точно выиграет английская команда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо рассказал, кого считает главным фаворитом на победу в Лиге Европы:

«Если меня попросят назвать две команды, которые имеют больше всего шансов победить в Лиге Европы, то я с радостью их назову. Это «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Английская Премьер-лига находится на совсем другом уровне. Там лучше качество футбола, интенсивность, темп игры и тактическая культура. Мы сыграем против одной из лучших команд этого турнира», – подытожил Моуриньо.

24 октября в 22:00 «Фенербахче» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Специалисты считают, что обе команды имеют шансы на победу, так как турецкая команда играет дома, а соперник имеет большое количество травмированных футболистов.

Ранее Жозе Моуриньо поделился мнением относительно нарушений Манчестер Сити.

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Лига Европы Фенербахче Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Жозе Моуриньо
Микола Титюк Источник: The Boot Room
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ALM
Жозя не додав, що виграє англійська команда, якщо він буде її тренером?
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