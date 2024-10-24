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  4. Энцо МАРЕСКА: «Я не люблю играть в Греции из-за смерти друга»
Лига конференций
24 октября 2024, 07:43 |
359
1

Энцо МАРЕСКА: «Я не люблю играть в Греции из-за смерти друга»

Главный тренер Челси прокомментировал предстоящий матч Лиги конференций

24 октября 2024, 07:43 |
359
1
Энцо МАРЕСКА: «Я не люблю играть в Греции из-за смерти друга»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска признался, что не любит играть матчи в Греции из-за трагической ситуации своего прошлого:

«У меня смешанные чувства, когда я приезжаю в Грецию. С одной стороны, я играл здесь за «Олимпиакос», мы провели отличный сезон и я прекрасно себя чувствовал.

Но когда я играл в «Севильи», мы приехали в Грецию на матч и я узнал, что умер мой друг. Получается, здесь была моя первая игра после потери близкого человека. Так что у меня смешанные чувства. Сезон в Афинах был фантастическим. Но каждый раз, когда я приезжаю в Грецию, мне становится грустно», – сознался Мареска.

24 октября в матче Лиги конференций «Челси» сыграет на выезде с «Панатинаикосом». В первом туре английский клуб выиграл у «Гента» (4:2). Грецкая команда потеряла очки в матче с ««Борац Баня-Лука» (1:1).

Ранее Мареска рассказал, почему Михаил Мудрик не попал в заявку команды.

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Лига конференций Челси Панатинаикос Энцо Мареска
Микола Титюк Источник: Goal.com
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