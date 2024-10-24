ИНДЗАГИ: «Итальянские команды всегда страдали в Лиге чемпионов»

23 октября состоялись заключительные матчи третьего тура Лиги чемпионов.

Действующий чемпион Серии А миланский «Интер» одолел на выезде швейцарский «Янг Бойз» – 1:0. Решающий мяч в матче забил Маркус Тюрам на 90+3 минуте.

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Тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал игру своих подопечных в матче против «Янг Бойза».

«Все матчи в Лиге чемпионов сложные, и итальянские команды всегда здесь страдали. Мы не использовали пару возможностей, но команда верила в себя до конца, и нам удалось победить.

Все, кто вышел на замену, сыграли хорошо. У меня хорошо укомплектованный состав. Теперь важно восстановить силы и энергию.

Что думаю о нереализованном пенальти? Я говорил с Арнаутовичем. Не забить пенальти – не проблема. Он чувствовал себя ответственным, но я сказал ему сохранять спокойствие и продолжать работать, как он это делает.

Барелла заслуживает только комплиментов за свою игру. Он многим пожертвовал для победы».

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам:

«Мы сыграли тяжелое противостояние против качественной команды при невероятной публике. Мы приложили все усилия ради этой победы на выезде. Голы становятся еще важнее, когда побеждает команда, поэтому я очень счастлив отличится в этом дуэли».

Капитан «Интера», а также лучший игрок матча, Николо Барелла:

«Мы должны были сыграть лучше, потому что не использовали несколько опасных моментов, и соперник сумел вернутся в игру. Однако матчи Лиги чемпионов всегда сложные, и главное это три очка».

Защитник «Интера» Стефан Де Врей:

«У нас было много моментов, но в целом мы не можем быть полностью довольны своей игрой. Мы страдали и от соперника, и от самого футбольного поля. Мяч отскакивал по-другому и двигался быстрее, чем мы привыкли».