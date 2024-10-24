Вечером 22 октября в Киеве состоялось мероприятие Vogue Ukraine Conference, которое проходит уже в седьмой раз.

Темой вечера стало развитие моды и лёгкой промышленности в нашей стране. На мероприятие присутствовала и первая ракетка Украины Марта Костюк.

На ивенте Костюк встретилась с вице-премьер министром Украины, министром экономики Юлией Свириденко.

ФОТО. Костюк посетила Vogue Ukraine Conference в Киеве