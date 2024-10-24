Другие новости24 октября 2024, 04:49 |
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ФОТО. Костюк посетила Vogue Ukraine Conference в Киеве
Темой вечера стало развитие моды и легкой промышленности в Украине
24 октября 2024, 04:49 |
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Вечером 22 октября в Киеве состоялось мероприятие Vogue Ukraine Conference, которое проходит уже в седьмой раз.
Темой вечера стало развитие моды и лёгкой промышленности в нашей стране. На мероприятие присутствовала и первая ракетка Украины Марта Костюк.
На ивенте Костюк встретилась с вице-премьер министром Украины, министром экономики Юлией Свириденко.
ФОТО. Костюк посетила Vogue Ukraine Conference в Киеве
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