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24 октября 2024, 04:49 |
31
0

ФОТО. Костюк посетила Vogue Ukraine Conference в Киеве

Темой вечера стало развитие моды и легкой промышленности в Украине

24 октября 2024, 04:49 |
31
0
ФОТО. Костюк посетила Vogue Ukraine Conference в Киеве
Instagram. Марта Костюк

Вечером 22 октября в Киеве состоялось мероприятие Vogue Ukraine Conference, которое проходит уже в седьмой раз.

Темой вечера стало развитие моды и лёгкой промышленности в нашей стране. На мероприятие присутствовала и первая ракетка Украины Марта Костюк.

На ивенте Костюк встретилась с вице-премьер министром Украины, министром экономики Юлией Свириденко.

ФОТО. Костюк посетила Vogue Ukraine Conference в Киеве

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фото Марта Костюк Vogue
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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