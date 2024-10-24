Марта КОСТЮК: «На этой неделе у меня запланировано много важных встреч»

Первая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала подписание меморандума о сотрудничестве между своим благотворительным фондом и Министерством молодежи и спорта Украины:

«Вместе со своей командой я решила перезапустить работу своего фонда и начать это масштабное путешествие. На этой неделе у меня запланировано много важных встреч, направленных на дальнейшее развитие и популяризацию тенниса в Украине.

Большое спасибо министру молодежи и спорта Украины за поддержку нашего видения. Мы подписали меморандум о взаимопонимании и надеемся на плодотворное сотрудничество

Оставайтесь с нами – впереди еще много интересного!», – написала Марта в Instagram.