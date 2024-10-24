Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта КОСТЮК: «На этой неделе у меня запланировано много важных встреч»
Другие новости
24 октября 2024, 04:40 |
24
0

Марта КОСТЮК: «На этой неделе у меня запланировано много важных встреч»

Благотворительный фонд Марты начал сотрудничество с Минспорта Украины

24 октября 2024, 04:40 |
24
0
Марта КОСТЮК: «На этой неделе у меня запланировано много важных встреч»
Instagram. Матвей Бидный и Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала подписание меморандума о сотрудничестве между своим благотворительным фондом и Министерством молодежи и спорта Украины:

«Вместе со своей командой я решила перезапустить работу своего фонда и начать это масштабное путешествие. На этой неделе у меня запланировано много важных встреч, направленных на дальнейшее развитие и популяризацию тенниса в Украине.

Большое спасибо министру молодежи и спорта Украины за поддержку нашего видения. Мы подписали меморандум о взаимопонимании и надеемся на плодотворное сотрудничество

Оставайтесь с нами – впереди еще много интересного!», – написала Марта в Instagram.

По теме:
ФОТО. Костюк посетила Vogue Ukraine Conference в Киеве
ФОТО. Фонд Марты Костюк и Минспорта Украины объявили о сотрудничестве
Рейтинг WTA. Свентек потеряла первое место. Как изменились позиции украинок
благотворительность Министерство молодежи и спорта Марта Костюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
Бокс | 23 октября 2024, 07:45 2
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика

Эвандер назвал единственного современного боксера, которого было бы трудно победить

Усик ответил на вопрос о трех самых сложных соперниках в карьере
Бокс | 23 октября 2024, 07:14 0
Усик ответил на вопрос о трех самых сложных соперниках в карьере
Усик ответил на вопрос о трех самых сложных соперниках в карьере

Александр отметил самого себя

Муж Свитолиной Монфис снялся с топ-турнира в Вене. Известна причина
Теннис | 24.10.2024, 03:05
Муж Свитолиной Монфис снялся с топ-турнира в Вене. Известна причина
Муж Свитолиной Монфис снялся с топ-турнира в Вене. Известна причина
Сенсация в Лиге чемпионов. Фейеноорд забил три гола Трубину, одолев Бенфику
Футбол | 23.10.2024, 23:58
Сенсация в Лиге чемпионов. Фейеноорд забил три гола Трубину, одолев Бенфику
Сенсация в Лиге чемпионов. Фейеноорд забил три гола Трубину, одолев Бенфику
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
Футбол | 23.10.2024, 07:01
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
23.10.2024, 09:25 7
Футбол
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
22.10.2024, 11:11 7
Футбол
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
22.10.2024, 08:29 2
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
23.10.2024, 08:55 13
Бокс
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
22.10.2024, 07:11 10
Футбол
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
22.10.2024, 18:36 9
Бокс
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
22.10.2024, 11:05 3
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
22.10.2024, 07:47 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем