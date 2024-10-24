ВИДЕО. Звездный футболист Реала не ходит в душ. О ком речь?

Девушка нападающего «Реала» Родриго Гоеса – Бруна Ротта – рассказала про то, что её парень не всегда принимает душ.

Пара вместе с сентября 2023 года. Бруна – звездный фитнес-тренер, модель и инфлюенсер. На своих страницах в IG и Tik Tok красотка собрала более 3,6 млн фолловеров.

Подруга Родриго недавно опубликовала видео в Tik Tok, приняв участие в тренде бразильских соцсетей. Тренд попросил пользователей поговорить о том, как «судьба» может «играть с людьми».

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Девушка рассказала как она когда-то пошутила в своих сторис в Instagram: «Я никогда не буду встречаться с парнем, не принимающим душ».

Далее последовала их совместная фотография с Родриго и подпись: «Я заплатила за свой язык».

«Будьте осторожны с судьбой, она играет с людьми», – добавила 26-летняя красавица.