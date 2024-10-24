Рафинья – 4-й игрок, который сделал хет-трик Баварии в ЛЧ. Кто был до него?

23 октября, в рамках 3-го тура Лиги чемпионов состоялся матч между Барселоной и Баварией.



Блаугранас принимали гостей на Монжуике. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев поля. Это первая победа Барселоны над немецким грандом с 2015 года.



В этом противостоянии капитан Барселоны Рафинья отметился тремя забитыми голами и присоединился к списку игроков, которые оформили хет-трик против Баварии в рамках Лиги Чемпионов. До бразильца этим достижением отметились Криштиану Роналду, Серхио Агуэро и Рой Макай.



В этом сезоне бразильский вингер провел за сине-гранатовых 13 матчей, в которых отметился 9 забитыми голами и 8 ассистами.

Дмитрий БАНАР