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Лига чемпионов
24 октября 2024, 01:40 | Обновлено 24 октября 2024, 01:42
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Рафинья – 4-й игрок, который сделал хет-трик Баварии в ЛЧ. Кто был до него?

Криштиану Роналду, Серхио Агуэро, Рой Макай и теперь бразилец

24 октября 2024, 01:40 | Обновлено 24 октября 2024, 01:42
120
0
Рафинья – 4-й игрок, который сделал хет-трик Баварии в ЛЧ. Кто был до него?
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

23 октября, в рамках 3-го тура Лиги чемпионов состоялся матч между Барселоной и Баварией.

Блаугранас принимали гостей на Монжуике. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев поля. Это первая победа Барселоны над немецким грандом с 2015 года.

В этом противостоянии капитан Барселоны Рафинья отметился тремя забитыми голами и присоединился к списку игроков, которые оформили хет-трик против Баварии в рамках Лиги Чемпионов. До бразильца этим достижением отметились Криштиану Роналду, Серхио Агуэро и Рой Макай.

В этом сезоне бразильский вингер провел за сине-гранатовых 13 матчей, в которых отметился 9 забитыми голами и 8 ассистами.

Дмитрий БАНАР

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Рафинья Диас Барселона Бавария Барселона - Бавария хет-трик Лига чемпионов Криштиану Роналду Серхио Агуэро Рой Макай рекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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