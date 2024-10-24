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Лига чемпионов
24 октября 2024, 03:04 | Обновлено 24 октября 2024, 03:10
59
0

СЛОТ: «В течении 70 минут мы доминировали на поле»

Главный тренер «Ливерпуля» проанализировал поединок против РБ «Лейпцига»

24 октября 2024, 03:04 | Обновлено 24 октября 2024, 03:10
59
0
СЛОТ: «В течении 70 минут мы доминировали на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

23 октября были сыграны заключительные матчи третьего тура Лиги чемпионов.

Английский «Ливерпуль» с минимальным счетом переиграл немецкий РБ «Лейпциг– 1:0. Победу клубу АПЛ принес нападающий Дарвин Нуньес.

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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победе своих подопечных:

«Мы очень довольны победой. Мы знали, что это будет сложная выездная игра, но больше всего меня порадовало то, что мы контролировали большую ее часть, за исключением последних 15–20 минут, когда нам определенно нужны были два наших центральных защитника, чтобы сохранить ворота сухими, а также наш вратарь.

Если бы мы ушли отсюда с ничьей, я бы действительно почувствовал, что мы что-то потеряли. В течение 70 минут, за исключением первых десяти, мы доминировали на поле.

Что думаю об игре Келлехера? Нам очень повезло с вратарем. В таком клубе, как наш, нормально иметь двух очень хороших игроков на каждой позиции. Мы рады, что у нас два отличных голкипера. Но дело не только в нем – сегодня на поле были и другие игроки, которые, возможно, не так много играли в этом сезоне или не часто выходили в стартовом составе.

Перед игрой я просил забить много голов, но Нуньес нам принес всего один. Коди Гакпо сыграл важную роль в подготовке к голу, наряду с Мохаммедом Салахом, который отдал голевую передачу. Это был командный гол. Приятно видеть, что Дарвин сегодня отлично поработал».

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк:

«Лейпциг – нелегкое место. Мы контролировали игру в течение 70 минут, после этого они создали высокое давление, в основном из-за наших ошибок. Мы небрежно владели мячом. Они хотели, чтобы мы отдали им мяч в открытой ситуации, чтобы они могли напасть на нас, и они все-таки создали несколько моментов. Это была, отчасти, наша собственная вина.

Мы все знали, что когда у нас есть мяч, они хотят прессинговать определенным образом. Когда мы находимся выше на поле и теряем мяч, они пытаются контратаковать. Быстрые игроки – это проблема. Но мы справились с этим, мы контролировали этот фактор.

Могли забить и, возможно, должны были забить еще один гол, чтобы немного облегчить задачу. Однако приехать сюда, набрать три очка и сохранить ворота пустыми – это очень хорошо».

Фланговый защитник Ливерпуля, а также игрок матча, Костас Цимикас:

«Это потрясающе! Честно говоря, я не верил, но я действительно счастлив стать игроком матча.

Каждая игра на этом этапе и на этом уровне действительно тяжелая. Мы играли в качественный футбол. Единственное, чего нам не хватило – это гола. Нам нужно забивать больше голов, если мы хотим обыгрывать налегке оппонентов.

Мы немного усложнили себе задачу, потому что не забили еще пару голов. Хотя, мы набрали три очка и очень довольны результатом».

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Ливерпуль Арне Слот Лига чемпионов РБ Лейпциг Вирджил ван Дейк пресс-конференция
Андрій Вітренко Источник: УЕФА
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