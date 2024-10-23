Лига чемпионов23 октября 2024, 23:39 | Обновлено 24 октября 2024, 00:00
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Лига чемпионов Азии. Турнирная таблица: впереди Аль-Хиляль и Аль-Ахли
В Восточном дивизионе впереди с 9 очками клуб Кванджу из Южной Кореи
23 октября 2024, 23:39 | Обновлено 24 октября 2024, 00:00
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В мид-уик состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов Азии.
Саудовские клубы Аль-Хиляль и Аль-Ахли набрали по 9 очков из 9 и возглавляют турнирную таблицу Западной зоны.
В Восточном дивизионе впереди с 9 очками клуб Кванджу из Южной Кореи.
Лига чемпионов Азии
3-й тур, 23 октября
- Ульсан Хендай (Южная Корея) – Виссел Кобе (Япония) – 0:2
- Шанхай Шеньхуа (Китай) – Кавасаки Фронтале (Jpn) – 2:0
Турнирные таблицы
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