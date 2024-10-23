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Лига чемпионов
23 октября 2024, 23:39 | Обновлено 24 октября 2024, 00:00
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Лига чемпионов Азии. Турнирная таблица: впереди Аль-Хиляль и Аль-Ахли

В Восточном дивизионе впереди с 9 очками клуб Кванджу из Южной Кореи

23 октября 2024, 23:39 | Обновлено 24 октября 2024, 00:00
112
0
Лига чемпионов Азии. Турнирная таблица: впереди Аль-Хиляль и Аль-Ахли
Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Хиляль

В мид-уик состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов Азии.

Саудовские клубы Аль-Хиляль и Аль-Ахли набрали по 9 очков из 9 и возглавляют турнирную таблицу Западной зоны.

В Восточном дивизионе впереди с 9 очками клуб Кванджу из Южной Кореи.

Лига чемпионов Азии

3-й тур, 23 октября

  • Ульсан Хендай (Южная Корея) – Виссел Кобе (Япония) – 0:2
  • Шанхай Шеньхуа (Китай) – Кавасаки Фронтале (Jpn) – 2:0

Турнирные таблицы

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Лига чемпионов Азии Аль-Хиляль Аль-Ахли Джидда Виссел Кобе Ульсан Хендай Шанхай Шеньхуа Кванджу Кавасаки Фронтале статистические расклады выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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