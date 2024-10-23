Лига чемпионов Азии. Турнирная таблица: впереди Аль-Хиляль и Аль-Ахли

В мид-уик состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов Азии.

Саудовские клубы Аль-Хиляль и Аль-Ахли набрали по 9 очков из 9 и возглавляют турнирную таблицу Западной зоны.

В Восточном дивизионе впереди с 9 очками клуб Кванджу из Южной Кореи.

Лига чемпионов Азии

3-й тур, 23 октября

Ульсан Хендай (Южная Корея) – Виссел Кобе (Япония) – 0:2

Шанхай Шеньхуа (Китай) – Кавасаки Фронтале (Jpn) – 2:0

Турнирные таблицы