Чемпионат Европы23 октября 2024, 23:19 | Обновлено 23 октября 2024, 23:22
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ВИДЕО. В УЕФА вспомнили гол-шедевр Ярмоленко в ворота Нидерландов
Вингеру Динамо 23 октября исполнилось 35 лет
23 октября 2024, 23:19 | Обновлено 23 октября 2024, 23:22
558
2
В УЕФА вспомнили гол-шедевр Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов.
Украинский хавбек 13 июня 2021 года отличился забитым голом за сборную Украины в матче Евро-2020 проти нидерландской команды (2:3).
Вингеру Динамо 23 октября исполнилось 35 лет, поздравления направили клуб Динамо и Украинская ассоциация футбола.
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ВИДЕО. В УЕФА вспомнили гол-шедевр Ярмоленко в ворота Нидерландов
Andriy Yarmolenko 💫 pic.twitter.com/US4uEKOHcJ— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 23, 2024
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