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Чемпионат Европы
23 октября 2024, 23:19 | Обновлено 23 октября 2024, 23:22
558
2

ВИДЕО. В УЕФА вспомнили гол-шедевр Ярмоленко в ворота Нидерландов

Вингеру Динамо 23 октября исполнилось 35 лет

23 октября 2024, 23:19 | Обновлено 23 октября 2024, 23:22
558
2
ВИДЕО. В УЕФА вспомнили гол-шедевр Ярмоленко в ворота Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

В УЕФА вспомнили гол-шедевр Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов.

Украинский хавбек 13 июня 2021 года отличился забитым голом за сборную Украины в матче Евро-2020 проти нидерландской команды (2:3).

Вингеру Динамо 23 октября исполнилось 35 лет, поздравления направили клуб Динамо и Украинская ассоциация футбола.

ВИДЕО. В УЕФА вспомнили гол-шедевр Ярмоленко в ворота Нидерландов

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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dip85
шикарний удар
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+2
Diesel
Так, це було супер
Ответить
+2
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