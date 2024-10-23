Ярмоленко – 35. УАФ и Динамо поздравили футболиста с юбилеем
Футболист киевского Динамо празднует день рождения
Футболисту киевского «Динамо» и сборной Украины Андрею Ярмоленко исполнилось 35 лет.
Украинская ассоциация футбола и киевский клуб поздравили игрока в своих социальных сетях.
Свою карьеру Ярмоленко начал в черниговской «Десне», откуда перебрался в «Динамо». За столичную команду играл с 2006 по 2017 год. После этого выступал за «Боруссию» Дортмунд, «Вест Хэм», «Аль-Айн». В 2023-м вернулся в Украину, где продолжил играть за киевскую команду.
Защищая цвета «Динамо» добыл немало трофеев – трижды выигрывал чемпионат Украины, дважды – Кубок, и трижды побеждал в Суперкубке.
Долгое время был лидером сборной Украины – провел 124 матча и забил 46 голов.
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