Ярмоленко – 35. УАФ и Динамо поздравили футболиста с юбилеем

Футболисту киевского «Динамо» и сборной Украины Андрею Ярмоленко исполнилось 35 лет.

Украинская ассоциация футбола и киевский клуб поздравили игрока в своих социальных сетях.

Свою карьеру Ярмоленко начал в черниговской «Десне», откуда перебрался в «Динамо». За столичную команду играл с 2006 по 2017 год. После этого выступал за «Боруссию» Дортмунд, «Вест Хэм», «Аль-Айн». В 2023-м вернулся в Украину, где продолжил играть за киевскую команду.

Защищая цвета «Динамо» добыл немало трофеев – трижды выигрывал чемпионат Украины, дважды – Кубок, и трижды побеждал в Суперкубке.

Долгое время был лидером сборной Украины – провел 124 матча и забил 46 голов.