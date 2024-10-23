ВИДЕО. Кейн уже дважды поразил ворота Барселоны, но засчитали только 1 гол
Гарри сравнял счет на 18-й минуте, а на 10-й его забитый мяч отменили из-за офсайда
23 октября проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бавария.
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Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
На 18-й минуте Гарри Кейн сравнял счет. Английский форвард эффектно замкнул прострел Сержи Гнабри.
Интересно, что англичанин забил еще и на 10-й, однако тогда рефери отменил взятие ворот из-за офсайда.
Первыми в этом поединке отметились каталонцы уже на 58-й секунд благодаря голу Рафиньи.
❗️ ВИДЕО. Кейн уже дважды поразил ворота Барселоны, но засчитали только 1 гол
ГОЛ! 1:1 Кейн, 18 мин.
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