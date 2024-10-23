Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Кейн уже дважды поразил ворота Барселоны, но засчитали только 1 гол
Лига чемпионов
23 октября 2024, 22:29 | Обновлено 23 октября 2024, 22:38
500
1

ВИДЕО. Кейн уже дважды поразил ворота Барселоны, но засчитали только 1 гол

Гарри сравнял счет на 18-й минуте, а на 10-й его забитый мяч отменили из-за офсайда

23 октября 2024, 22:29 | Обновлено 23 октября 2024, 22:38
500
1
ВИДЕО. Кейн уже дважды поразил ворота Барселоны, но засчитали только 1 гол
Getty Images/Global Images Ukraine

23 октября проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бавария.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 18-й минуте Гарри Кейн сравнял счет. Английский форвард эффектно замкнул прострел Сержи Гнабри.

Интересно, что англичанин забил еще и на 10-й, однако тогда рефери отменил взятие ворот из-за офсайда.

Первыми в этом поединке отметились каталонцы уже на 58-й секунд благодаря голу Рафиньи.

❗️ ВИДЕО. Кейн уже дважды поразил ворота Барселоны, но засчитали только 1 гол

ГОЛ! 1:1 Кейн, 18 мин.

По теме:
ВИДЕО. Реинкарнация Ибрагимовича. Холанд в ЛЧ забил гол пяткой в прыжке
ВИДЕО. Хет-трик Рафиньи, асист Ямала. Барселона отгрузила Баварии четвертый
ВИДЕО. В УЕФА вспомнили гол-шедевр Ярмоленко в ворота Нидерландов
видео голов и обзор Гарри Кейн Барселона Бавария Барселона - Бавария Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Футбол | 22 октября 2024, 23:56 107
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу

«Горняки» потерпели второе поражение в Лиге чемпионов

Андрей ПОЛУНИН: «На этот раз Шахтер уже не был безнадежным»
Футбол | 23 октября 2024, 17:58 12
Андрей ПОЛУНИН: «На этот раз Шахтер уже не был безнадежным»
Андрей ПОЛУНИН: «На этот раз Шахтер уже не был безнадежным»

Бывший игрок сборной Украины оценил игру горняков против Арсенала

ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
Футбол | 23.10.2024, 07:01
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Футбол | 23.10.2024, 23:44
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
Футбол | 22.10.2024, 23:54
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
А Рафінья - тричі, і всі зарахували
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
22.10.2024, 08:29 2
Бокс
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
22.10.2024, 18:36 9
Бокс
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
22.10.2024, 19:07
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
22.10.2024, 07:47 6
Бокс
Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый
Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый
22.10.2024, 11:33 7
Футбол
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
22.10.2024, 11:05 3
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
23.10.2024, 06:23 17
Футбол
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
22.10.2024, 13:07 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем