ВИДЕО. Что это было? Как Барселона забила Баварии уже на 58-й секунде
Быстрый мяч в матче 3-го тура Лиги чемпионов оформил Рафинья
23 октября проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бавария.
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Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Первыми уже на 58-й секунде отметились сине-гранатовые. Гол забил Рафинья, а ассист на него отдал Фермин Лопес.
На 10-й минуте Гарри Кейн поразил ворота Барсы, но рефери отменил забитый мяч из-за офсайда.
❗️ ВИДЕО. Мощное начало! Как Барселона забила Баварии уже на 58-й секунде
ГОЛ! 1:0 Рафинья, 1 мин.
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