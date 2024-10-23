ВИДЕО. Что это было? Как Барселона забила Баварии уже на 58-й секунде

23 октября проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бавария.

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Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Первыми уже на 58-й секунде отметились сине-гранатовые. Гол забил Рафинья, а ассист на него отдал Фермин Лопес.

На 10-й минуте Гарри Кейн поразил ворота Барсы, но рефери отменил забитый мяч из-за офсайда.

❗️ ВИДЕО. Мощное начало! Как Барселона забила Баварии уже на 58-й секунде

ГОЛ! 1:0 Рафинья, 1 мин.