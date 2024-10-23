ШАЦКИХ: «Я бы не говорил о кризисе в Роме перед игрой с Динамо»

Главный тренер «Пахтакора» и экс-форвард «Динамо» Максим Шацких в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил ситуацию в итальянской «Роме», с которой сыграет киевская команда в Лиге Европы.

– «Рома» уже три матча подряд не побеждает и забила в них лишь один мяч! Возможно, у римлян небольшой кризис?

– О кризисе я бы не сказал. Но надеюсь, что в матче с «Динамо» их серия без побед продолжится. А уже после матча с киевлянами пусть они раскрываются в своей реализации. Но одну игру пусть еще потерпят.

– «Динамо» перед матчем с «Ромой» победило «Оболонь» со счетом 5:1. Перед еврокубковым матчем это нормально для морального состояния команды?

– Я полностью смотрел эту игру. Все по игре и по счету. Киевляне имели шансы забить еще. Но «Оболонь» и «Рому» нет смысла сравнивать. Хотя для уверенности в своих силах это хорошо. Такая победа также является плюсом для положения в турнирной таблице. Им надо удерживать имеющийся отрыв и не подпускать никого близко. В первую очередь, это хорошо для уверенности и игрового тонуса. Понятно, что логистика влияет на силы и психологическое состояние. Надеюсь, что к матчу с «Ромой» было достаточно времени на подготовку и киевляне подойдут в хорошей форме. Надеюсь, что «Динамо» должно прорвать.

– Как считаете, Артем Довбик выйдет с первых минут в этом матче?

– Думаю, что нет. У них есть кем делать ротацию в атаке. Я думаю, ротация будет значительная. Хотя все может быть. Может, наоборот, выпустят самый сильный состав на данный момент. Сложно сказать. Но думаю, ротация будет колоссальная. Возможно, и на замену выйдет Довбик? Да, такой вариант может быть. А возможно, и вообще останется на скамейке запасных. Посмотрим.