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Лига Европы
23 октября 2024, 22:39 | Обновлено 23 октября 2024, 22:47
133
1

ШАЦКИХ: «Я бы не говорил о кризисе в Роме перед игрой с Динамо»

Экс-форвард «Динамо» оценил ситуацию в итальянском клубе

23 октября 2024, 22:39 | Обновлено 23 октября 2024, 22:47
133
1
ШАЦКИХ: «Я бы не говорил о кризисе в Роме перед игрой с Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер «Пахтакора» и экс-форвард «Динамо» Максим Шацких в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил ситуацию в итальянской «Роме», с которой сыграет киевская команда в Лиге Европы.

– «Рома» уже три матча подряд не побеждает и забила в них лишь один мяч! Возможно, у римлян небольшой кризис?

– О кризисе я бы не сказал. Но надеюсь, что в матче с «Динамо» их серия без побед продолжится. А уже после матча с киевлянами пусть они раскрываются в своей реализации. Но одну игру пусть еще потерпят.

– «Динамо» перед матчем с «Ромой» победило «Оболонь» со счетом 5:1. Перед еврокубковым матчем это нормально для морального состояния команды?

– Я полностью смотрел эту игру. Все по игре и по счету. Киевляне имели шансы забить еще. Но «Оболонь» и «Рому» нет смысла сравнивать. Хотя для уверенности в своих силах это хорошо. Такая победа также является плюсом для положения в турнирной таблице. Им надо удерживать имеющийся отрыв и не подпускать никого близко. В первую очередь, это хорошо для уверенности и игрового тонуса. Понятно, что логистика влияет на силы и психологическое состояние. Надеюсь, что к матчу с «Ромой» было достаточно времени на подготовку и киевляне подойдут в хорошей форме. Надеюсь, что «Динамо» должно прорвать.

– Как считаете, Артем Довбик выйдет с первых минут в этом матче?

– Думаю, что нет. У них есть кем делать ротацию в атаке. Я думаю, ротация будет значительная. Хотя все может быть. Может, наоборот, выпустят самый сильный состав на данный момент. Сложно сказать. Но думаю, ротация будет колоссальная. Возможно, и на замену выйдет Довбик? Да, такой вариант может быть. А возможно, и вообще останется на скамейке запасных. Посмотрим.

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Рома Рим Динамо Киев Максим Шацких Лига Европы инсайд Рома - Динамо Артем Довбик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Достали эти журналисты.  Статьи про кризис в команде из топ чемпионата с именем это неуважение во-первых к сопернику. А зря!
В таких командах таких чемпионатах на одну позицию всегда есть конкуренция.
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