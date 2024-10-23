Максим Шацких: «Рома - Динамо? Шансы есть всегда!»

Главный тренер «Пахтакора» и экс-форвард «Динамо» Максим Шацких в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился мыслями относительно предстоящего матча киевлян с «Ромой» в рамках Лиги Европы.

– Максим Александрович, какие у вас ожидания от матча «Рома» - «Динамо»?

– Понятно, что динамовцам будет сложно. Еврокубки - это уже другой уровень. Но я не думаю, что «Рома» будет играть оптимальным составом. Хотя, я считаю, что у них два равноценных состава. Я смотрел их матч с «Интером». У них одинаково сильные футболисты как в основе, так и в запасе. Даже если выпускать тех, кто в запасе, хуже не будет. Поэтому, я думаю, «Динамо» будет очень тяжело с «Ромой».

– Но за счет чего «Динамо» может рассчитывать на положительный результат?

– У «Динамо» есть быстрые игроки в атаке, поэтому это можно будет использовать во время быстрых переходов.

– «Рома» в этом сезоне Лиги Европы уже сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1) и проиграла «Эльфсборгу» (0:1). Может ли «Динамо» зацепиться за очки?

– Конечно, нужно выходить и играть! Шансы есть всегда!

– Но «Рома» уже три матча подряд не побеждает и забила в них лишь один мяч! Возможно, у римлян небольшой кризис?

– О кризисе я бы не сказал. Но надеюсь, что в матче с «Динамо» их серия без побед продолжится. А уже после матча с киевлянами пусть они раскрываются в своей реализации. Но одну игру пусть еще потерпят.

– «Динамо» перед матчем с «Ромой» победило «Оболонь» со счетом 5:1. Перед еврокубковым матчем это нормально для морального состояния команды?

– Я полностью смотрел эту игру. Все по игре и по счету. Киевляне имели шансы забить еще. Но «Оболонь» и «Рому» нет смысла сравнивать. Хотя для уверенности в своих силах это хорошо. Такая победа также является плюсом для положения в турнирной таблице. Им надо удерживать имеющийся отрыв и не подпускать никого близко. В первую очередь, это хорошо для уверенности и игрового тонуса. Понятно, что логистика влияет на силы и психологическое состояние. Надеюсь, что к матчу с «Ромой» было достаточно времени на подготовку и киевляне подойдут в хорошей форме. Надеюсь, что «Динамо» должно прорвать.

– Как считаете, Артем Довбик выйдет с первых минут в этом матче?

– Думаю, что нет. У них есть кем делать ротацию в атаке. Я думаю, ротация будет значительная. Хотя все может быть. Может, наоборот, выпустят самый сильный состав на данный момент. Сложно сказать. Но думаю, ротация будет колоссальная. Возможно, и на замену выйдет Довбик? Да, такой вариант может быть. А возможно, и вообще останется на скамейке запасных. Посмотрим.

– Если сравнить с «Лацио» и «Хоффенхаймом» «Рому», то у «джаллоросси» команда лучше?

– Я думаю, что у «Ромы» немного сильнее команда и по составу, и по игровым качествам.

– Вспомните тот знаменитый матч, когда в Лиге чемпионов в 2004 году «Динамо» победило «Рому» в Киеве со счетом 2:0. Вы тогда на 77-й минуте вышли на замену, а уже на 82-й забили второй мяч в ворота итальянцев! Какие тогда были эмоции от той победы?

– Конечно, лучшие и самые приятные эмоции могут быть от такого победного матча! Особенно, когда выходишь на замену и сразу забиваешь! Вышел и забил на свежести (смеется). Но уже прошло столько времени. Футболисты другие и футбол другой!

– А результат остался!

– Да, результат вошел в историю!

– А вчерашний матч «Шахтера» с «Арсеналом» в Лиге чемпионов как вам?

– Обидно, что был автогол. Обе команды старались играть на контроле мяча. Но в таких матчах, кто забивает, тот и побеждает.

– В Азиатской Лиге чемпионов «Пахтакор» набрал 2 очка. Это очень интересный турнир, в котором играют «Аль-Хиляль» с Неймаром и «Аль-Наср» с Роналду, а также другие звездные команды. Что скажете об этом престижном турнире?

– Мы не будем играть против саудовских команд, но слабых соперников там нет. Играют почти все чемпионы и лучшие команды своих стран. Поэтому слабых оппонентов там нет. Случайно чемпионами редко становятся. То, что сделал «Лестер», случается очень редко! Поэтому в Азиатской Лиге чемпионов играют топ-команды своих стран. Трудно, но мы стараемся!

– Но приятно бороться против команд, за которые играют Роналду и Неймар?

– Конечно! И свой уровень проверяешь. Видишь, на что мы способны и в каком направлении движемся.