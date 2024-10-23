РИЗНЫК: «Рад, что отбил пенальти, но досадно, что Шахтер проиграл»
Голкипер «Шахтера» рассказал о поединке с «Арсеналом» в Лиге чемпионов
Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык рассказал о поединке с «Арсеналом» в 3-м туре Лиги чемпионов (0:1).
– Дмитрий, как оцениваешь выступление команды в матче с «Арсеналом» и чего не хватило для достижения лучшего результата?
– В первом тайме мы искали свою игру, может быть, был определенный мандраж. Потом побеседовали в раздевалке, и во втором тайме игра была совсем другой: больше контролировали мяч и не боялись действовать. Немножко не хватило. Пропустили довольно курьезный мяч и не смогли забить. Очень обидно.
– Как считаешь, в чем причина пропущенного гола?
– Нефарт. Только так это могу объяснить.
– С положительного – ты потянул пенальти. Нарабатывали ли что-нибудь специально, возможно, Андрей Пятов давал советы, ведь он хорошо знает «Арсенал»?
– Конечно! Перед каждой игрой мы разбираем соперника, в том числе пробитие пенальти. Очень счастлив, что сумел отразить удар, но досадно, что команда уступила.
– Отраженный пенальти – случайность или наработка?
– Пенальти – это 50 на 50, поэтому, я думаю, все зависит от того, кому повезет больше.
– «Арсенал» – одна из лучших команд мира. Как этот оппонент ощущался на футбольном поле?
– Это довольно хорошая команда, которая играет в футбол, поэтому, считаю, мы дали достойное сражение и продемонстрировали достойную игру.
– Был ли момент, что мог переломить ход матча в пользу «Шахтера»?
– Да, гол. Если бы забили, то игра была бы другой.
– Справедлив ли счет?
– Считаю, мы могли получить ничью.
– Какие аспекты после игры с «Арсеналом» хотелось бы улучшить до следующих поединков ЛЧ?
– Думаю, это все менталитет. Мы умеем играть в футбол, и самое главное – это психология: кто как настроится и будет меньше бояться. В первом тайме, возможно, кое-что себя накрутили, однако во втором тайме вышли и продемонстрировали, что умеем играть даже с такими грандами, как Арсенал.
– Несмотря на то, что на трибунах было много лондонцев, поддерживавших «Арсенал», украинские болельщики также присутствовали. Чувствовали поддержку? После матча вы их поблагодарили.
– Болельщиков было много – спасибо им за поддержку даже в Лондоне. Мы всех слышали, потому вся команда благодарна фанатам.
– Что лично ты чувствуешь, когда получаешь такую поддержку от украинцев за границей?
– Разумеется, когда слышишь родной язык, играть легче, это положительно влияет на психологическое состояние, поэтому это только на пользу команде.
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