Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны стартовые составы на суперматч Лиги чемпионов Барселона – Бавария
Лига чемпионов
23 октября 2024, 21:17 |
835
0

Известны стартовые составы на суперматч Лиги чемпионов Барселона – Бавария

Поединок 3-го тура еврокубкового турнира начнется 23 октября в 22:00 по Киеву

23 октября 2024, 21:17 |
835
0
Известны стартовые составы на суперматч Лиги чемпионов Барселона – Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine

23 октября состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бавария.

Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ханс-Дитер Флик (коуч сине-гранатовых) и Венсан Компани (наставник мюнхенцев) объявили стартовые составы.

После двух туров и у Барсы, и у Баварии по 3 очка. Они занимают 19-е и 20-е место соответственно.

Стартовые составы на матч Барселона – Бавария:

По теме:
ВИДЕО. Что это было? Как Барселона забила Баварии уже на 58-й секунде
Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 23 октября. Смотреть онлайн LIVE
Крепость для банды Алонсо. Байер не сумел переиграть клуб-сенсацию ЛЧ
Ханс-Дитер Флик Венсан Компани Барселона Бавария Барселона - Бавария Лига чемпионов стартовые составы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проблемы с реализацией. Динамо U19 не переиграло Марибор
Футбол | 23 октября 2024, 15:53 11
Проблемы с реализацией. Динамо U19 не переиграло Марибор
Проблемы с реализацией. Динамо U19 не переиграло Марибор

Однако у команды Костюка еще будет шанс исправить положение в ответном матче

Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Футбол | 22 октября 2024, 23:56 107
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу

«Горняки» потерпели второе поражение в Лиге чемпионов

ВИДЕО. Лионель Месси назвал ребёнка сумасшедшим и вот почему
Футбол | 23.10.2024, 21:00
ВИДЕО. Лионель Месси назвал ребёнка сумасшедшим и вот почему
ВИДЕО. Лионель Месси назвал ребёнка сумасшедшим и вот почему
В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
Футбол | 23.10.2024, 07:31
В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
Футбол | 23.10.2024, 07:01
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Наконец все увидели, как выглядит девушка Гави – она прекрасна
ФОТО. Наконец все увидели, как выглядит девушка Гави – она прекрасна
21.10.2024, 20:20 2
Футбол
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
22.10.2024, 13:07 1
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
22.10.2024, 07:47 6
Бокс
Клопп хочет подписать в свой новый проект вратаря Реала. Перес отпустит?
Клопп хочет подписать в свой новый проект вратаря Реала. Перес отпустит?
22.10.2024, 01:17
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
23.10.2024, 08:55 6
Бокс
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
22.10.2024, 18:36 9
Бокс
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
22.10.2024, 23:54 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем