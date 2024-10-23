Известны стартовые составы на суперматч Лиги чемпионов Барселона – Бавария
Поединок 3-го тура еврокубкового турнира начнется 23 октября в 22:00 по Киеву
23 октября состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бавария.
Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Ханс-Дитер Флик (коуч сине-гранатовых) и Венсан Компани (наставник мюнхенцев) объявили стартовые составы.
После двух туров и у Барсы, и у Баварии по 3 очка. Они занимают 19-е и 20-е место соответственно.
Стартовые составы на матч Барселона – Бавария:
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