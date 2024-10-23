Голкипер сборной Украины выйдет в стартовом составе на матч Лиги чемпионов
Анатолий Трубин начнет поединок Бенфики против Фейеноорда с первых минут в 3-м туре ЛЧ
23 октября состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Фейеноорд.
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Поединок пройдет на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин попал в стартовый состав орлов.
После двух туров Бенфика с 6 очками занимает 8-е место в таблице главного еврокубкового клубного турнира. У нидерландского коллектива 3 пункта и 24-я позиция.
Стартовые составы на матч Бенфика – Фейеноорд:
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