Галатасарай – Эльфсборг – 4:3. Как сыграл Осимхен? Видео голов и обзор
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23 октября в матче 3-го тура Лиги Европы сыграли турецкий «Галатасарай» и шведский «Эльфсборг». В невероятной перестрелке победили хозяева – 4:2.
Судьба матча фактически была решена в первом тайме, когда турецкая команда отгрузила в ворота соперника 3 мяча. В начале второго тайма «Эльфсборг» забил дважды и даже вернул на некоторое время интригу, однако «Галатасарай» довел дело до победы.
Звезда турецкого клуба Виктор Осимхен сыграл 86 минут, однако результативными действиями не отметился.
23 октября. 3-й тур, Лига Европы.
Галатасарай – Эльфсборг – 4:3
Голы: Икарди, 28, Петтерсон, 39 (автогол), Йылмаз, 44, Акгюн, 83 – Хульт, 52, Байду, 65, Ларссон, 90+2.
Видеообзор матча:
События матча
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