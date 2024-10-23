Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Галатасарай – Эльфсборг – 4:3. Как сыграл Осимхен? Видео голов и обзор
Лига Европы
Галатасарай
23.10.2024 17:30 – FT 4 : 3
Эльфсборг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
23 октября 2024, 20:33 | Обновлено 23 октября 2024, 20:39
146
0

Галатасарай – Эльфсборг – 4:3. Как сыграл Осимхен? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги Европы

23 октября 2024, 20:33 | Обновлено 23 октября 2024, 20:39
146
0
Галатасарай – Эльфсборг – 4:3. Как сыграл Осимхен? Видео голов и обзор
Галатасарай – Эльфсборг

23 октября в матче 3-го тура Лиги Европы сыграли турецкий «Галатасарай» и шведский «Эльфсборг». В невероятной перестрелке победили хозяева – 4:2.

Судьба матча фактически была решена в первом тайме, когда турецкая команда отгрузила в ворота соперника 3 мяча. В начале второго тайма «Эльфсборг» забил дважды и даже вернул на некоторое время интригу, однако «Галатасарай» довел дело до победы.

Звезда турецкого клуба Виктор Осимхен сыграл 86 минут, однако результативными действиями не отметился.

23 октября. 3-й тур, Лига Европы.

Галатасарай – Эльфсборг – 4:3

Голы: Икарди, 28, Петтерсон, 39 (автогол), Йылмаз, 44, Акгюн, 83 – Хульт, 52, Байду, 65, Ларссон, 90+2.

Видеообзор матча:

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Юхан Ларссон (Эльфсборг).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Юнус Акгюн (Галатасарай).
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Майкл Байду (Эльфсборг).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Хульт (Эльфсборг).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Барыш Йылмаз (Галатасарай).
39’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Исак Петтерссон (Эльфсборг).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Мауро Икарди (Галатасарай).
По теме:
ШАЦКИХ: «Возможно Довбик останется в запасе»
ВИДЕО. Как Динамо прибыло в Рим на матч Лиги Европы
Брага – Буде-Глимт – 1:2. Как забили гол на 90+4? Видео голов и обзор
Лига Европы Галатасарай Эльфсборг видео голов и обзор Мауро Икарди Бурак Йылмаз
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Когда Миша реализует свой потенциал? Я не знаю». Мареска о Мудрике
Футбол | 23 октября 2024, 19:17 6
«Когда Миша реализует свой потенциал? Я не знаю». Мареска о Мудрике
«Когда Миша реализует свой потенциал? Я не знаю». Мареска о Мудрике

В матче Ливерпуль - Челси украинский полузащитник остался вне заявки на матч

«Динамо не будет играть с Довбиком персонально». Пуканыч о матче ЛЕ
Футбол | 23 октября 2024, 19:04 1
«Динамо не будет играть с Довбиком персонально». Пуканыч о матче ЛЕ
«Динамо не будет играть с Довбиком персонально». Пуканыч о матче ЛЕ

Бывший игрок сборной считает, что голевые моменты у киевлян будут

Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Футбол | 22.10.2024, 23:56
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
Бокс | 23.10.2024, 08:55
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
Скандал в полуфинале. Украинцы вышли в финал командного ЧЕ по снукеру
Снукер | 22.10.2024, 20:23
Скандал в полуфинале. Украинцы вышли в финал командного ЧЕ по снукеру
Скандал в полуфинале. Украинцы вышли в финал командного ЧЕ по снукеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
23.10.2024, 06:23 15
Футбол
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
22.10.2024, 19:07
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
22.10.2024, 07:47 6
Бокс
В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
23.10.2024, 07:31 8
Футбол
Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый
Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый
22.10.2024, 11:33 6
Футбол
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
22.10.2024, 08:29 2
Бокс
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
22.10.2024, 11:11 7
Футбол
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
23.10.2024, 07:01 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем