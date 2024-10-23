23 октября в матче 3-го тура Лиги Европы сыграли турецкий «Галатасарай» и шведский «Эльфсборг». В невероятной перестрелке победили хозяева – 4:2.

Судьба матча фактически была решена в первом тайме, когда турецкая команда отгрузила в ворота соперника 3 мяча. В начале второго тайма «Эльфсборг» забил дважды и даже вернул на некоторое время интригу, однако «Галатасарай» довел дело до победы.

Звезда турецкого клуба Виктор Осимхен сыграл 86 минут, однако результативными действиями не отметился.

23 октября. 3-й тур, Лига Европы.

Галатасарай – Эльфсборг – 4:3

Голы: Икарди, 28, Петтерсон, 39 (автогол), Йылмаз, 44, Акгюн, 83 – Хульт, 52, Байду, 65, Ларссон, 90+2.

Видеообзор матча: