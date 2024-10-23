Галатасарай в Стамбуле устроил шоу на 7 голов с обидчиками Ромы в ЛЕ

23 октября стартовал 3-й тур основного раунда Лиги Европы 2024/25.

Галатасарай в Стамбуле переиграл шведский Эльфсборг со счетом 4:3. За хозяев поля отличились Марио Икарди, Барыш Йылмаз, Юнус Акгюн, а еще один мяч была записан на вратаря гостей Исака Петтерссона – автогол.

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У Эльфсборга, который в прошлом туре одолел Рому с Артемом Довбиком, забили Никлас Хулт, Микаэль Байдоо и Йохан Ларссон.

В параллельном поединке норвежский Буде-Глимт неожиданно обыграл Брагу на выезде 2:1. У португальцев единственный мяч оформил Сику Ниакате на 64-й минуте, а уже на 67-й он был удален с поля.

За Буде-Глимт мячи оформили Хакон Эвьен и Вилладс Ниельсен. Ниельсен вырвал победу для своей команде на 90+4-й минуте.

Лига Европы 2024/25. 3-й тур, 23 октября

Галатасарай (Турция) – Эльфсборг (Швеция) – 4:3

Голы: Икарди, 28, Петтерссон, 39 (автогол), Йылмаз, 44, Акгюн, 83 – Хулт, 53, Байдоо, 65, Ларссон, 90+2

Брага (Португалия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:2

Голы: Ниакате, 64 – Эвьен, 53, Ниельсен, 90+4

Удаление: Ниакате, 67