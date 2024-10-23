ШАЦКИХ: «Возможно Довбик останется в запасе»
24-го октября состоится матч Рома - Динамо в рамках 3-го тура Лиги Европы
Экс-форвард «Динамо» Максим Шацких в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал выйдет ли по его мнению Артем Довбик в матче киевлян с «Ромой» в рамках Лиги Европы.
«Возможно, Довбик останется в запасе. У них есть кем делать ротацию в атаке. Я думаю, ротация будет значительная. Хотя все может быть. Может, наоборот, выпустят самый сильный состав на данный момент. Сложно сказать. Но думаю, ротация будет колоссальная. Возможно, и на замену выйдет Довбик? Да, такой вариант может быть. А возможно, и вообще останется на скамейке запасных. Посмотрим», — сказал Шацких.
Напомним, что ранее бывший игрок сборной Адриан Пуканыч высказался о матче Рома — Динамо.
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