ШАЦКИХ: «Возможно Довбик останется в запасе»

Экс-форвард «Динамо» Максим Шацких в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал выйдет ли по его мнению Артем Довбик в матче киевлян с «Ромой» в рамках Лиги Европы.

«Возможно, Довбик останется в запасе. У них есть кем делать ротацию в атаке. Я думаю, ротация будет значительная. Хотя все может быть. Может, наоборот, выпустят самый сильный состав на данный момент. Сложно сказать. Но думаю, ротация будет колоссальная. Возможно, и на замену выйдет Довбик? Да, такой вариант может быть. А возможно, и вообще останется на скамейке запасных. Посмотрим», — сказал Шацких.

Напомним, что ранее бывший игрок сборной Адриан Пуканыч высказался о матче Рома — Динамо.