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  4. ШАЦКИХ: «Возможно Довбик останется в запасе»
Лига Европы
23 октября 2024, 20:39 |
136
0

ШАЦКИХ: «Возможно Довбик останется в запасе»

24-го октября состоится матч Рома - Динамо в рамках 3-го тура Лиги Европы

23 октября 2024, 20:39 |
136
0
ШАЦКИХ: «Возможно Довбик останется в запасе»
ФК Динамо Киев. Максим Шацких

Экс-форвард «Динамо» Максим Шацких в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал выйдет ли по его мнению Артем Довбик в матче киевлян с «Ромой» в рамках Лиги Европы.

«Возможно, Довбик останется в запасе. У них есть кем делать ротацию в атаке. Я думаю, ротация будет значительная. Хотя все может быть. Может, наоборот, выпустят самый сильный состав на данный момент. Сложно сказать. Но думаю, ротация будет колоссальная. Возможно, и на замену выйдет Довбик? Да, такой вариант может быть. А возможно, и вообще останется на скамейке запасных. Посмотрим», — сказал Шацких.

Напомним, что ранее бывший игрок сборной Адриан Пуканыч высказался о матче Рома — Динамо.

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Артем Довбик Лига Европы Динамо Киев Рома Рим Рома - Динамо Максим Шацких инсайд
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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