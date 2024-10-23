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  4. «Динамо не будет играть с Довбиком персонально». Пуканыч о матче ЛЕ
Лига Европы
23 октября 2024, 19:04 |
185
1

«Динамо не будет играть с Довбиком персонально». Пуканыч о матче ЛЕ

Бывший игрок сборной считает, что голевые моменты у киевлян будут

23 октября 2024, 19:04 |
185
1
«Динамо не будет играть с Довбиком персонально». Пуканыч о матче ЛЕ
ЗАФ. Адриан Пуканич

24 октября футболисты «Динамо» проведут очередной поединок в групповом раунде Лиги Европы – с итальянской «Ромой», ряды которой защищает украинский нападающий Артем Довбик.

Бывший игрок национальной сборной Украины Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua рассказал будут ли играть киевляне против лидера атак хозяев персонально:

«Думаю, что динамовцы обойдутся без этого. Скорее всего, стопперы киевлян будут следить за Довбыком, когда он будет находиться в их зонах. Главное, чтобы подстраховка была надлежащей и надо быть настороже после длинных передач «горожан» за спины защитников, потому что Артем может убежать.

Все же, на мой взгляд, Довбик, как практически все нападающие, очень зависим от помощи партнеров. Вот почему киевлянам следует плотно действовать с креативными полузащитниками хозяев у своих владений, в частности, с Дибалой, нейтрализовать активность соперника на флангах.

У динамовцев было достаточно времени, чтобы как следует подготовиться к битве в Риме. Да, на стороне хозяев будет безумная поддержка 12 игрока, но «горожане» также не безгрешны в обороне, особенно в зоне плоскости ворот. Если киевляне будут настырными и целеустремленными, то голевые моменты никуда не денутся. Дело — за реализацией»

Поединок в Лиге Европы «Рома» - «Динамо» начнется 24 октября в 22.00 по киевскому времени.

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Лига Европы Адриан Пуканыч инсайд Динамо Киев Рома Рим Рома - Динамо
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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