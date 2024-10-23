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  4. Брага – Буде-Глимт – 1:2. Как забили гол на 90+4? Видео голов и обзор
Лига Европы
Брага
23.10.2024 17:30 – FT 1 : 2
Будё-Глимт
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Лига Европы
23 октября 2024, 20:17 | Обновлено 23 октября 2024, 20:38
158
0

Брага – Буде-Глимт – 1:2. Как забили гол на 90+4? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги Европы

23 октября 2024, 20:17 | Обновлено 23 октября 2024, 20:38
158
0
Брага – Буде-Глимт – 1:2. Как забили гол на 90+4? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Брага – Буде-Глимт

23 октября состоялся матч 3-го тура Лиги Европы, в котором сыграли португальская «Брага» и норвежский «Буде-Глимт». Гости вырвали победу со счетом 2:1.

Настоящим героем/антигероем встречи стал защитник «Браги» Сику Ниакате – за три минуты сравнял счет, получил две желтых и был удален с поля. Гости воспользовались численным преимуществом и забили победный мяч на 90+4 минуте.

23 октября. 3-й тур, Лига Европы

Брага – Буде-Глимт – 1:2

Голы: Ниакате, 64 – Эвьен, 53, Нильсен, 94

Видеообзор матча:

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Вилладс Нильсен (Будё-Глимт).
67’
Сику Ньякате (Брага) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Сику Ньякате (Брага).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Хакон Эвьен (Будё-Глимт).
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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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