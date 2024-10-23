23 октября состоялся матч 3-го тура Лиги Европы, в котором сыграли португальская «Брага» и норвежский «Буде-Глимт». Гости вырвали победу со счетом 2:1.

Настоящим героем/антигероем встречи стал защитник «Браги» Сику Ниакате – за три минуты сравнял счет, получил две желтых и был удален с поля. Гости воспользовались численным преимуществом и забили победный мяч на 90+4 минуте.

23 октября. 3-й тур, Лига Европы

Брага – Буде-Глимт – 1:2

Голы: Ниакате, 64 – Эвьен, 53, Нильсен, 94

Видеообзор матча: