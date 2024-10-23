Брага – Буде-Глимт – 1:2. Как забили гол на 90+4? Видео голов и обзор
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23 октября состоялся матч 3-го тура Лиги Европы, в котором сыграли португальская «Брага» и норвежский «Буде-Глимт». Гости вырвали победу со счетом 2:1.
Настоящим героем/антигероем встречи стал защитник «Браги» Сику Ниакате – за три минуты сравнял счет, получил две желтых и был удален с поля. Гости воспользовались численным преимуществом и забили победный мяч на 90+4 минуте.
23 октября. 3-й тур, Лига Европы
Брага – Буде-Глимт – 1:2
Голы: Ниакате, 64 – Эвьен, 53, Нильсен, 94
Видеообзор матча:
События матча
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